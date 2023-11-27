Türk kaptanların olduğu gemi kaçırılmıştı, ABD donanmasından müdahale geldi

Dün Aden Körfezi'nde Türk kaptanlar tarafından idare edilen ve birçok farklı ülkeden mürettebatın olduğu gemi bazı saldırganlar tarafından kaçırıldı. Yardım çağrısına yanıt veren ABD donanması gemiyi kurtarmayı başararak saldırı ile ilgili detayları paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Türk kaptanların kullandığı Zodiac şirketi tarafından işletilen Central Park isimli bir tankerde yaşanan panikte mutlu sona ulaşıldı…

Dün Aden Körfezi açıklarında kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından kaçırılan ve “şüpheli bir korsanlık olayı” olarak nitelendirilen olayda ABD’li yetkililerden açıklama geldi.

ABD Donanması, yardım çağrısına yanıt verildiğini ve geminin kurtarıldığını açıklayarak mürettebatın güvende olduğunu aktardı. Saldırganların kimliği açıklanmazken gemide fosforik asit taşındığı da duyuruldu.



ABD Donanmasına ait USS Mason isimli bir geminin gemiye müdahale ettiği ve saldırganları uzaklaştırmayı başardığı belirtildi. Açıklamada, “Silahlı beş kişi hızlı teknelerle kaçtı, ABD savaş gemileri tarafından kovalandı fakat en sonunda teslim oldular” denildi.

Olay sırasında Yemen’de Husilerin kontrolündeki bölgeden iki adet balistik füze fırlatıldığı açıklanırken USS Mason ve Central Park isimli gemilerin uzağına düştüğü kaydedildi.



7 Ekim’den beri devam eden Orta Doğu’daki denizlerde yaşanan saldırıların bir benzeri olan olaydan önce geçen hafta Kızıldeniz’de de benzer bir saldırı meydana gelmişti. Yemen’deki Husiler, İsrail bağlantılı bir kargo gemisini ele geçirmişti.

Kaptanlarının Türk olduğu kimyasal taşıyan Central Park merkezi İngiltere’de bulunan Zodiac Maritime tarafından yönetilirken bu şirketin sahibi ise İsrailli Ofer ailesi. Araçta bulunan fosforik asit ise genelde tarımda kullanılıyor. Gemide Türk kaptanın yanı sıra Rusya, Vietnam, Bulgaristan, Hindistan, Gürcistan ve Filipinler vatandaşlarının bulunduğu da kaydedildi.

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