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Türk yumurtalarında kanserojen madde bulundu: Ülke ayağa kalktı

Tayvan, Temmuz ayının başında Türkiye'den ithal edilen yumurtalarda kanserojen madde bulunduğunu tespit etti.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:14 - 20 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Türk yumurtalarında kanserojen madde bulundu: Ülke ayağa kalktı

Tayvan’ın Türkiye’den satın aldığı yumurtalarda kanserojen madde bulunması ülkede gündem oldu…

127 ton yumurta satın alan hükümetin Tarım Bakanı Chen Chi-chung, Türkiye’den satın alınan yumurtalarda yasaklı bir madde olan nitrofurans izine rastlandığını açıkladı. Chi-chung, “Hükümet Türk tedarikçiden anlaşma kapsamında bunu telafi etmesi için talepte bulunacak” dedi.

Temmuz ayının başında kontrol edilen yumurtaların hepsinin imha edildiği açıklanırken Tayvan Gıda ve İlaç Dairesi bunların yerel piyasaya sürülmediğini de duyurdu.

TÜRKİYE’DEN ALIMLAR DURDURULDU

Tayvan hükümeti adına Türk yetkililerle iletişime geçecek Tayvan Ulusal Hayvancılık Endütrisi Kurumu CEO’su Peter Chen, ülkenin yaklaşık 160 bin dolar zararda olduğunu açıkladı. Chen, “Türkiye’den satın alımlar Haziran sonunda durduruldu ve hükümet ABD’den ithal etmeye yöneldi” dedi.

Ülkede yaşanan yumurta krizi sonrasında Tayvan, aralarında Türkiye’nin de olduğu Brezilya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Tayland’dan yumurta almaya başlamıştı. Tayvan hükümetinin  ABD, Avustralya ve Japonya’dan yumurta almaya devam ettiği de belirtildi.

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