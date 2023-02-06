Türkiye deprem ile sarsıldı: Dünya korkunç depremi böyle gördü

Türkiye gece saatlerinde meydana gelen deprem ile sarsılırken, uluslararası medya da bu faciayı anbean bütün dünyaya duyurmak için harekete geçti. ABD ve İngiliz basını başta olmak üzere Türkiye'deki deprem ile son dakika gelişmeleri ve detaylar yer aldı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen şiddetli depremlerle sarsılırken, uluslararası kamuoyu da bu felaketi anbean okurlarına duyurdu.

CNN: VATANDAŞLAR SOKAĞA KOŞTU

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN, en az 17 kişinin yaşamını yitirdiği depremin detaylarını paylaşırken, “Pazartesinin ilk saatlerinde meydana gelen depremde birçok bina yıkıldı ve vatandaşlar artçıların hissedilmesinden sonra sokaklara çıktı” ifadesini kullandı.

Depremin Suriye ve Lübnan gibi komşu ülkelerde de hissedildiği belirtilirken, “Deprem bölgede yaşayanların uykuda ve hazırlıksız olduğu bir anda meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan videolarda birçok binanın yıkıldığı görüldü” denildi. CNN’e konuşan yerel bir gazeteci ise, “7.8 şiddetindeki depremden sonraki bir dakika içinde 8 çok güçlü artçı hissedildi” dedi.

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