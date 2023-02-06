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Türkiye deprem ile sarsıldı: Dünya korkunç depremi böyle gördü

Türkiye gece saatlerinde meydana gelen deprem ile sarsılırken, uluslararası medya da bu faciayı anbean bütün dünyaya duyurmak için harekete geçti. ABD ve İngiliz basını başta olmak üzere Türkiye'deki deprem ile son dakika gelişmeleri ve detaylar yer aldı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 07:44 - 06 Şubat 2023 Güncellenme:
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Türkiye deprem ile sarsıldı: Dünya korkunç depremi böyle gördü

Türkiye Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen şiddetli depremlerle sarsılırken, uluslararası kamuoyu da bu felaketi anbean okurlarına duyurdu.

CNN: VATANDAŞLAR SOKAĞA KOŞTU

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN, en az 17 kişinin yaşamını yitirdiği depremin detaylarını paylaşırken, “Pazartesinin ilk saatlerinde meydana gelen depremde birçok bina yıkıldı ve vatandaşlar artçıların hissedilmesinden sonra sokaklara çıktı” ifadesini kullandı.

ABD merkezli CNN korkunç depremi ve sonrasında yaşananları kapsamlı bir şekilde aktardı.

Depremin Suriye ve Lübnan gibi komşu ülkelerde de hissedildiği belirtilirken, “Deprem bölgede yaşayanların uykuda ve hazırlıksız olduğu bir anda meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan videolarda birçok binanın yıkıldığı görüldü” denildi. CNN’e konuşan yerel bir gazeteci ise, “7.8 şiddetindeki depremden sonraki bir dakika içinde 8 çok güçlü artçı hissedildi” dedi.

THE GUARDIAN: TÜRKİYE EN AKTİF FAY BÖLGELERİNDEN BİRİ

İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Guardian da internet sitesinde canlı anlatım yaparak anbean yaşananları okurlarına duyurdu. Haberde, depremin Şam, ve Lübnan’daki Beyrut ve Trablus’ta da hissedildiği belirtilirken insanların yaya olarak ve araçlarıyla uzaklaştığını da aktardı.

The Guardian, depremin detaylarını anbean paylaştı.

The Guardian’daki haberde Türkiye’nin en aktif deprem bölgelerinden birinde olduğu hatırlatılırken 1999’daki Düzce depremi de gündeme geldi. Makalede, “Uzmanlar bir süredir şiddetli bir depremin önlem alınmadan yeni bina inşaatı yapılan İstanbul’da biryıkım yaratabileceği konusunda uyarıyordu” denildi.

NEW YORK TIMES: İSRAİL VE SURİYE’DE DE HİSSEDİLDİ

ABD medyası da depremin detaylarını ve yaşananları aktardı… Ülkenin önde gelen gazetelerinden New York Times, “Türkiye’deki ölümcül deprem İsrail ve Suriye’de de hissedildi” başlığını kullanırken, “Türkiye’de pazartesi günü meydana gelen deprem Suriye, Lübnan ve İsrail’de milyonlarca insan tarafından hissedildi ve insani kriz meydana getirdi” ifadelerine yer verdi.

AL JAZEERA: TÜRKİYE VE SURİYE ŞİDDETLİ DEPREMLE SARSILDI

Katar merkezli medya kuruluşu Al Jazeera da gelişmeleri duyururken Türkiye’de meydana gelen depremin Suriye’yi etkilediğini ve çok sayıda ölü olduğunu aktardı.

Katar merkezli medya kuruluşu gelişmeleri paylaştı.

7.8 şiddetindeki depremden sonra hem Türkiye’de hem de Suriye’de birçok binanın yıkıldığını ve onlarca insanın yaşamını yitirdiği belirtilirken Suriye’nin kuzeybatısındaki durumun ise “felaket” olarak tanımlandığı vurgulandı. Birçok binanın yıkıldığı ve insanların enkaz altında kaldığı belirtildi.

AP: SURİYE’DE 11 İNSAN ÖLDÜ

ABD merkezli haber ajansı Associated Press, Suriye’de ilk belirlemelere göre en az 11 insanın yaşamını yitirdiğini aktardı. Ajans, Atmed’e dayandırdığı haberde ölü sayısının artmasından endişe edildiğini duyurdu.

Ajansa konuşan Dr. Muheeb Qaddour ise, “Birçok insan enkaz altında kaldı ve ölüm sayısının yüzlere çıkmasından endişe ediyoruz” yorumunu yaptı.

BILD: EN YÜKSEK ALARM SEVİYESİNDE

Almanya’nın çok okunan gazetelerinden biri olan Bild de depremi manşetlerine taşıdı. Gazetenin internet sitesinde, “7.4 ve 7.9 büyüklüğünde şiddetli depremler Türkiye’yi sarsı. Onlarca ölü ve yaralı var. Sarsıntı Kıbrıs ve Suriye’den de hissedildi” ifadelerine yer verildi.

Bild depremi manşetten aktardı.

Bölgede alarma seviyesinin en yüksek noktada olduğu belirtilirken, “Türkiye dünya üzerindeki en aktif sismik bölgelerden biri. 1999’da 7.4 büyüklüğündeki depremde 17 binden fazla insan yaşamını yitirmişti.

REUTERS: KARLI SOKAKLARDA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI…

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters da korkunç depremin detaylarını ve sonrasında yaşananları anbean aktardı… Ajans, “7.9 büyüklüğünde büyük bir deprem Türkiye’de meydana geldi ve Kıbrıs, Lübnan ve Suriye’de hissedildi. Birçok bina yıkılırken karlı sokaklarda kurtulanları aramak için çalışmalar başladı” ifadesine yer verdi.

Ajansa konuşan Erdem isimli Gaziantepli bir vatandaş, “40 yıllık hayatımda böyle bir şey hissetmedim. En az 3 kez çok şiddetli bir şekilde sarsıldık” dedi. Reuters, birçok vatandaşın binalardan uzakta otomobillerinde oturduğunu aktarırken sarsıntının ise en az 1 dakika sürdüğünü ve pencerelerin kırıldığını da duyurdu.

Depremle ilgili olarak Suriye devlet medyasının da bölgedeki gelişmeleri aktardığı belirtilirken Suriye’de de çok sayıda binanın yıkıldığı açıklandı.

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