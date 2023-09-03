Türkiye ile İsrail arasında ‘enerji işbirliği’ görüşmesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İsrailli mevkidaşı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bayraktar, en kısa zamanda İsrail’i ziyaret etmek istediğini belirtirken Israel Katz da olumlu mesajlar verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bakan Bayraktar, X sosyal medya platformundan, İsrail Enerji Bakanı Katz ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Söz konusu görüşmede, doğal gaz başta olmak üzere enerji alanındaki ikili ve bölgesel işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini belirten Bayraktar, “Sayın Katz’ın yaptığı davet kapsamında en kısa sürede İsrail ziyaretimizi de gerçekleştirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz da sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Türkiye Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ile verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Enerji işbirliğimizi yenilemenin olanaklarını tartıştık. Başbakan Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşme amaçlı (Türkiye’ye) bir ziyaret planlarken, bölgesel işbirliği açısından umut verici bir dönemden geçiyoruz. Bizi izlemeye devam edin.”

NETANYAHU'NUN ZİYARETİ ERTELENMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Temmuz’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Türkiye'de misafir edeceğini duyurmuştu.

Ziyaretine yakın bir zamanda Netanyahu'nun kalbine pil takılmıştı. Ziyaret Netanyahu'nun sağlık durumunda yaşanan bu gelişmenin ardından ertelenmişti.