Türkiye karşıtı senatörden son çırpınışlar: Kritik görüşme sonrasında konuştu

Türkiye'nin dün İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının ardından bir açıklama da Yunan ve Ermeni lobisine yakınlığıyla bilinen ABD'li senatör Menendez'den geldi.

Sozcu.com.tr

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NATO içinde aylardır devam eden İsveç krizinde sona gelindi… Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştükten sonra Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya katılım protokollerinin TBMM’ye sevk edilmesine onay çıktı.

Bu gelişme NATO üyesi ülkeler ve ABD tarafından memnuniyetle karşılanırken ABD’de Türkiye karşıtlığıyla bilinen Kongre’de Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez’den açıklamalar geldi… Kongre’nin koridorlarında kısa bir röportaj veren ve geçmişte Türkiye’ye F-16 satışına karşı olduğunu her fırsatta dile getiren Menendez, Biden yönetimi ile F-16 savaş uçaklarının Türkiye’ye satışı ile ilgili görüşme halinde olduğunu söyledi.

“BIDEN YÖNETİMİ GARANTİ VEREBİLİRSE…”

Menendez, “Türkiye’nin komşularına karşı saldırgan tavrına geçici olarak ara verildi. Türkiye ile ilgili halen endişelerim var. Gelecek haftaya kadar satışla ilgili bir karar verebilirim” dedi. Menendez, “Biden yönetimi ile görüşüyoruz. Eğer Biden yönetiminin Türkiye’nin komşularına karşı saldırganlığını azaltabileceğinin garantisini vermenin bir yolunu bulursa ki birkaç aydır bir duraksama var bu çok iyi olur. Fakat bunun kalıcı bir gerçeklik olması gerek” dedi.

Menendez, Yunanistan’ın güvenliği için mücadele edeceğini söylerken, “F-16’ların Türkiye’ye satışını engellemek ya da engellememek için gelecek hafta bir karar verebilirim” yorumunu da yaptı.

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