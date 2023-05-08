Ukrayna: Nazilere karşı zaferin yıldönümü artık Avrupa Günü

Ukrayna'da Sovyetler Birliği'ne karşı zaferin yıldönümü olan 9 Mayıs, "Avrupa Günü" olarak kutlanacak.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 9 Mayıs'ın ülkesinde “Avrupa Günü” olarak kutlanmasına ilişkin kararnameyi imzaladığını duyurdu.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa kıtasında 9 Mayıs'ın “Avrupa Günü” olarak geleneksel şekilde kutlandığını hatırlattı. Avrupa kıtasındaki birliğin Ukrayna'yı barışın ilk gününü kutlamaya daha da yaklaştırdığını belirten Zelenskiy, “Avrupa Günü’nü tüm özgür Avrupa ile birlikte kutlamak doğru olacaktır. Bugün ilgili kararnameyi imzaladım. Her yıl 9 Mayıs'ta tarihsel birliğimizi, Nazizm’i yok eden ve rasizmi yenecek olan tüm Avrupalıların birliğini kutlayacağız” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, mayıs ayının İkinci Dünya Savaşı’nda ölenleri anma ve Nazizm’e karşı “Zafer Günü” olarak belirlenmesini öngören yasa tasarısını parlamentoya sunduğunu bildirdi.

Dönemin Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman, 9 Mayıs 1950’de Avrupa’da barışçıl ilişkilerin kalıcı şekilde kurulması ve organize bir Avrupa oluşturulması amacıyla kanun teklifi açıklamıştı. “Schuman Bildirisi” olarak bilinen bu tasarı, bugünkü Avrupa Birliği’nin temeli kabul ediliyor.

Birliğin 1985’te Milan’da yaptığı zirvede 9 Mayıs’ın “Avrupa Günü” olarak kutlanmasına karar verilmişti. (AA)

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