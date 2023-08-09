Ülkeyi sarsan olay: Kayınvalidesi ve kayınpederini yemeğe çağırdı, zehirli mantarla öldürdü

Kırsalda yaşayan bir kadın, eski eşinin ailesini öğle yemeğine çağırdı. Mantar yemeği servis eden kadının davetine katılan 3 kişi öldü, bir kişi yoğun bakımda... Yakınlarını öldüren kadının eski eşi ile ilgili dikkat çekici açıklamalar yapıldı.

Sozcu.com.tr

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Avustralya’nın kırsal bölgesinde yaşayan Erin Patterson’ın öğle yemeği daveti faciayla sonlandı…

Patterson, eski eşi Simon Patterson’ı Patterson’ın anne-babası Gail ve Don Patterson’u ve Patterson’un kız kardeşi Heather Wilkinson ve Wilkonson’un eşini davet etti. Yemeğe davetli olan Simon Patterson, son dakikada bu ziyaretini iptal etmek zorunda kalırken, yemek yiyenlerin sonu ise felaket oldu…

Leongatha’da yemek yiyen aile üyelerinden bazıları yaşamını yitirirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yakınlarını yemeğe davet eden Patterson zanlı olarak gözaltına alındı. 48 yaşındaki kadın ormanlık alandan mantar topladığını ve bunu yediğini söyledi. Fakat yapılan incelemede bu mantarın, çok zehirli bir mantar türü olduğu belirtildi. Patterson sorgusu sırasında, “Yemek bana etki etmedi. Ben ailemi seviyorum ve bu mantarların zehirli olduğunu bilmiyordum. Ben yanlış bir şey yapmadım. Onların ölmesi beni yıktı” dedi.

ÇOCUKLARA BİR ŞEY OLMADI

Simon Patterson’un da boşanmadan sonra ailesiyle yaşadığı açıklanırken, Patterson çiftinin iki çocuğunun da aynı sofrada oturduğu, fakat çocuklara başka bir yemeğin sunulduğu belirtildi.

Yemekten sonraki gün dört kişiin de durumunun kötüleştiği açıklanırken, 70 ve 66 yaşlarındaki iki kız kardeş yaşamını yitirirken 70 yaşındaki Don da ertesi gün öldü. 68 yaşındaki Ian’ın durumunun ciddiyetini koruduğu ve böbrek nakli olması gerektiğini de belirtildi.

Olayı soruşturan polis memurları, Patterson’ın aynı yemeği yiyip yemediğinin henüz tespit edilemediğini duyurdu. Basın mensuplarına konuşan Patterson, “Gail benim için bir anne gibiydi çünkü benim annem dört yıl önce ölmüştü. Gail’in bana sadece iyiliği dokundu. Ian ve Heather da tanıdığım en iyi insanlardandı. Bana hiçbir zararları dokunmadı” dedi.

ESKİ EŞİ DE YOĞUN BAKIMDA KALMIŞ

Öte yandan Patterson’un eski eşi Simon hakkında dikkat çekici bazı bilgileri de Avustralya medyası ortaya çıkardı.

Avustralya medyası, “Simon, Mayıs 2022’de evinde fenalaştıktan sonra 21 gün yoğun bakımda kaldı. Komaya giren Simon’un iç organlarında bir rahatsızlık meydana geldi” hatırlatmasını yaptı.

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