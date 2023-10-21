Ünlü adada sağlık krizi

Akdeniz'in ünlü adasındaki sağlık krizi 23 milletvekilini isyan ettirdi, Turistik adanın hastaları Türkiye'ye akın ediyor

Yaşar ANTER

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Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesine sadece 1.8 mil mesafedeki dünyaca ünlü turistik Kızılhisarlı (Meis) Adası'ndaki sağlık hizmetlerinin çökmesi ve adadaki klinikte yeterli personel olmaması muhalefetteki Syriza Partisi'nin 23 milletvekilini isyan ettirdi. 23 milletvekili Yunanistan Parlamentosu'na verdiği soru önergesinde Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na sert sorular yöneltti.

4 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU TURİSTİK TEKNE İLE ANTALYA'YA GÖNDERİLDİ

Haberi okuyucularına Rodos Adası'nda yayın yapan Rodiaik Gazetesi duyurdu. Son olarak adada yaşayan ve düşme sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki kız çocuğuna başta Rodos Adası olmak üzere denizden ve karadan sağlık yardım alınamadığı için çocuğun ailesi tarafından acilen turistik tekne ile önce Kaş ilçesine oradan da Antalya'daki hastaneye nakil edildiğini belirten milletvekilleri, yüzlerce hastanın Türkiye'deki hastanelerde sağlık sorununu çözmeye çalıştığını belirttiler.

HASTALAR ŞİFAYI TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE BULUYOR

Milletvekilleri yaptıkları açıklamada “”İletişim şenliklerine ve hükümet yetkililerinin çeşitli kamu sağlığı yapılarına yaptığı yüzeysel ziyaretlere rağmen, kritik ve sınır bölgeleri ve bu bölgelerde yaşayanlar, sağlık hizmetlerindeki bozulmanın bedelini ağır bir şekilde ödüyor. Kızılhisarlı Adası'nda 2020-2023 döneminde yaşanan ve Rodos’tan gelen sağlık ekiplerinin gecikmesi veya yanıt vermemesi nedeniyle Türkiye’deki hastanelere yansıyan olay sayısı her geçen gün artmaktadır” denildi.