Ünlü iş insanı, Ürdün Prensesi’yle rüya gibi düğünle evlendi

Yunanistan’ın önde gelen iş insanlarından Jamil Aleksander Thermiotis, uğruna Müslüman olduğu Ürdün Kralı Abdullah’ın kızı Prenses İman bin Abdulllah ile görkemli bir törenle evlendi.

Sozcu.com.tr

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Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kızı Prenses İman Bin Abdullah, Yunanistan'ın önde gelen iş insanlarından Jamil Aleksander Thermiotis ile Amman'daki Beyt el Urdon Sarayı'nda düzenlenen törenle evlendi.



Ülke televizyonlarında yayınlanan görkemli törene, Kraliyet mensupları ve Arap ülkelerinden üst düzey konuklar dahil 150'yi aşkın davetli katıldı.

26 yaşındaki Prenses İman, törenin yapıldığı salona erkek kardeşi Veliaht Prens Hüseyin'in kolunda girdi.

Kral 2. Abdullah'ın eşi Kraliçe Rania, en büyük kızı olan Prenses İman'ın düğününden fotoğrafları “Gelin ve damada tebrikler” notuyla paylaştı.

Yunanistan’ın Andros adasında yaşayan ünlü iş insanı Jamil Aleksander Thermiotis'in Ürdünlü prensesle evlenebilmek için Müslüman olduğu haberi Yunanistan’da geniş yankı uyandırmıştı. Yunanistan’da zengin bir ailenin torunu olan 28 yaşındaki Tehermiotis, New York'ta bir özel sermaye ve risk sermayesi şirketi olan Outbound Ventures LLC'nin kurucu ortağı.

Jamil Aleksander Thermiotis ile Prenses İman bin Abdullah’ın yaklaşık üç yıldır birlikte oldukları, ancak dini inançlarından ötürü ilişkilerini uzun süre kamuoyuna açıklanmaktan kaçındığı belirtilmişti.

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