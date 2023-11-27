Yeni Zelanda’da sigara yasağı iptal edilecek

Yeni Zelanda, 2008 sonrası doğanlara yasal olarak sigara satılmasını ömür boyu yasaklayan yasa tasarısını iptal ediyor. Yasa, 2024 yılında yürürlüğe girmesi planlanıyordu.

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Yeni Zelanda Ekonomi Bakanı Nicola Willis, yasanın vergi kesintilerini fonlamak için iptal edildiğini açıkladı. Willis, yasanın hükümete yaklaşık 610 milyon dolarlık maliyet getireceğini belirterek, kararın iptal edilmesinin vergi kesintilerini fonlamak için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Yasada, 2008 sonrası doğanlara yasal olarak sigara satışının ömür boyu yasaklanması, var olan sigara satıcılarının yüzde 90’ına satış yasağı getirilmesi ve sigaraların içindeki nikotin miktarının azaltılması öngörülüyordu.

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon da tasarının geri çekilmesinin kara borsadaki sigara satışlarını önleyeceğini ve marketlerin saldırıya uğramasını engelleyeceğini öne sürdü. (AA)

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