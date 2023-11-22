Yunan muhalefetinden ‘silahlı Ege adaları’ çıkışı: ‘Erdoğan’a bu işareti vermemeliyiz’

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkileri normalleştirme adımlarına karşın Ege adalarının silahlandırılması iki ülke arasında en önemli gerilim başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Yunan anamuhalefet partisi SYRIZA'nın yeni lideri Kasselakis'ten konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye ve Yunanistan arasında ilişkilerin düzelmeye başladığı bir dönemde Yunan muhalefetinden tartışma yaratacak bir “Ege Adaları” çıkışı geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, temmuz ayında NATO zirvesinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşmesi sonrasında “Başbakan Miçotakis ile çok açık, net konuştuk. Adaların silahlandırılması meselesi konusuyla ilgili Dışişleri Bakanım kendi muhatabıyla da bunları konuştu, konuşuyor ve konuşacak. Tabii bu iş sadece Yunanistan'dan kaynaklanmıyor, malum Beyaz Saray’daki dostları ve lobi, sürekli olarak bunları tahrik ediyor. Bu tahrik neticesinde de zaman zaman arzu edilmeyen durumlar meydana geldi. Bunu da süratle aşacağımıza inanıyorum” demişti.

‘ADALAR VE KARASULARI KIRMIZI ÇİZGİMİZ’

Konu iki ülke arasında gündem olmaya devam ederken Yunanistan anamuhalefet partisi SYRIZA’nın yeni lideri Stefanos Kasselakis, Selanik Zirvesi’nde gazeteci Maria Nikoltsiou’ya verdiği röportajda, Ege Adalarının silahlandırılmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Kasselakis, Türkiye’den gelen Ege adalarının silahsızlandırılması talebinin “Yunanistan’ın kırmızı çizgisi” olduğunu söyledi.

“Adaların silahsızlandırılması, ulusal egemenliğimiz ve karasularımızı genişletmeye yönelik tek taraflı hakkımız açıkça kırmızı çizgilerimizdir” diyen Yunan lider, “Erdoğan’a adaları silahsızlandırmaya açık olduğumuz işaretini vermemeliyiz” ifadelerini kullandı.

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