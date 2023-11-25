Zelenskiy: Rusya onlarca İHA’yla saldırdı

Ukrayna, Rusya'nın gece boyunca 70'den fazla İHA ile saldırı düzenlediğini bildirdi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın gece saatlerinde Ukrayna’ya 70’ten fazla “Şahed” tipi insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirterek “Bu özel günde yapılan, bilinçli bir terör” dedi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugünün, Holodomor Kurbanlarını Anma Günü olduğunu belirterek Rusya’nın gece saatlerinde Ukrayna’ya 70’ten fazla “Şahed” tipi İHA ile saldırdığını bildirdi.

Zelenskiy, Ukrayna askerlerinin İHA’ların çoğunu düşürdüğünü belirterek “Ne yazık ki İHA’ların tamamını değil. Ancak hava savunmamızı güçlendirmek ve daha fazlasını vurmak, dünyayı Rus terörüne karşı savunmada birleştirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Terörist devlet kaybetmeli ve yaptıklarından sorumlu tutulmalı” değerlendirmesinde bulundu.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko da idarenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın gece saatlerinde başkent Kiev’e İHA’larla saldırı düzenlediğini belirtti. Popko, bu saldırının, geniş çaplı savaşın başlangıcından bu yana gerçekleştirilen en büyük saldırı olduğunun altını çizdi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise sosyal medya paylaşımında, Rusya’nın saldırıları sonucunda biri 11 yaşındaki çocuk olmak üzere, 5 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı. (AA)