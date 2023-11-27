15 tatil (yarıyıl tatili) ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

Öğrenciler ikinci ara tatil öncesinde, yarıyıl tatili olarak bilinen 15 tatile girerek bu yeni eğitim yılının ilk karnesini alacak. MEB, tatil tarihlerini yayınladığı takvimde açıkladı. Yarı yıl tatili 20 Ocak tarihinde başlayacak, okullar 6 Şubat tarihinde açılacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Okullar Ocak ayına kadar okula devam edecek, öğrenciler ardından karnelerini alarak yarı yıl tatiline başlayacak. Sömestr öncesinde tatil planını yapmak isteyenler okullar ne zaman kapanacak merak ediyor.

15 TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

Öğrenciler karnelerini 20 Ocak 2024 Cuma günü alacak, okullar 5 Şubat 2024 Pazartesi günü açılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024’te başlayacak.