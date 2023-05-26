500 bin öğrenci tarlalara göçtü!

Zorunlu eğitim çağında 5-17 yaş arası 500 bin çocuk, ailelerince sınıftan alınıp çalışmaları için başka illere tarlalara götürüldü. Şanlıurfa, Adana, Ankara, Antalya gibi 47 ilde mevsimlik işçi öğrencilerin adresi MEB’e, “Tarla Başı” ve “Çadır” diye bildirildi

Sultan UÇAR

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Gelelim bugüne…

Montaj video kullanarak, Kemal Bey'i terör örgütüyle ortak hareket ediyormuş gibi gösteren Erdoğan bile:

Yapılan sahteciliği itiraf etti…

Ama…

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Halkın yarısı halen:

“Yayınladığım video ama montaj ama şu ama bu” diyen kişinin (Erdoğan) terör örgütüyle mücadele ettiğine…

Terör örgütü tarafından öldürülmesi için suikast düzenlenen kişinin (Kılıçdaroğlu) ise…

Terör örgütüyle ortak olduğuna inanıyor…

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Tabii ki eğitim düzeyi ne olursa olsun halkı suçlamayalım…

İyi de…

Bu tercihlere…

Öküzün trene baktığı gibi:

Bakalım mı?..

893 BİN ÇOCUK İŞÇİ VAR

Türkiye Çocuk Hakları Strateji Raporu'na göre çalışan çocukların yüzde 33.5'i okulu terk ediyor. UNICEF Türkiye verilerine göre 5-17 yaş arası 893 bin çocuk işçi var.

ÇALIŞTIRILAN 100 ÇOCUKTAN 64'Ü MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ

Çalıştırılan çocuk işçilerin 306 bin 299'u okulu tamamen bırakıyor. 5-14 yaş grubu çalışan çocukların yüzde 64'ü tarım sektöründe çalıştırılıyor.