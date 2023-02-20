750 öğrenci dün gece gelen mesajla şaşkına döndü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Pazar gecesi veli ve öğrencilere mesaj gönderilerek 750 liselinin okulunun değiştirildiği haber verildi. Öğrencilerinin bir ilkokulda öğrenime devam edeceklerini öğrenen veliler ilçe milli eğitim müdürlüğüne yürüdü.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 750 öğrencinin eğitim gördüğü Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lise'sinin öğrenci ve velilerine dün gece gönderilen mesaj ile “Okulun Güçlendirilmesi” nedeniyle pazartesi öğle saatlerinden itibaren 2 kilometre uzaklıktaki Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu'nda öğrenim göreceklerinin belirtilmesi öğrenci ve velilerin sert tepkisine neden oldu.

İLKOKUL ÖNÜNDE TOPLANDILAR OKULA ALINMADILAR

Bu sabah erken saatlerde liseli öğrencilerin aktarıldığı Mustafa Güler Kızılağaç İlkokulu önünde toplanan Okul Aile Birliği üyeleri ve yaklaşık 300 ilkokul öğrencisi velisi olaya sert tepki gösterdi.

Okul Aile Birliği Başkanı Zeynep Karapınar, yönetim kurulu üyeleri okul müdürü ile görüşmek isteyince okula alınmadılar.

Okul kapısında iki saat bekleyen 300 veli liseli öğrencilerin ilkokul öğrencileri ile öğrenim görmesine sert tepki göstererek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne verilmek üzere dilekçe hazırladı.

BİR GECEDE Mİ AKILLARINA GELDİ?

Okul Aile Birliği Başkanı Zeynep Karapınar Sözcü'ye yaptığı açıklamada “Bu okulun depreme dayanıklı olmadığı ve güçlendirilmesi gerektiği bir yıldır biliniyordu, bunların akıllarına bir gecede mi veya deprem olunca mı geldi. Eğer bir okul boşaltılacaksa biz buna karşı değiliz. 7 yaşındaki çocuklar ile 18 yaşındaki çocukların aynı okulda eğitim yapamayacaklarını söylüyoruz. Liseli öğrencileri başka bir liseye versinler, veya bir ilkokulu boşaltıp buraya versinler o okula liselileri göndersinler, çünkü okulumuzda tuvaletler sıralar 6-10 yaş grubu için dizayn edilmiş durumda, ayrıca bu çocuklarla liseliler uyum sağlayamayacak, temizlik, hijyen ve çocukların okul servislerinde değişen saatler nedeniyle büyük sorun yaşanacak. Şu anda okulumuza geldik, okula giremedik, çocuklarımızın içeride eşyaları var” diye konuştu.

BİR GECEDE OKUL DEĞİŞTİRİLİR Mİ?

Öğrenci velileri adına açıklama yapan Ömer Küçükenez ise “Dün gece atılan bir mesaj ile eğitim saatlerinin değiştiği belirtildi. Liseliler ilkokul çocukları ile öğrenim görecek, bu mümkün değil, Aynı ortamları paylaşması bile doğru değil, her iki okulun öğrencileri de bizim çocuklarımız ancak burada dengenin kurulması ve bir gecede oldu bittiye getirilmesine itirazımız var. Liseliler başka bir liseye gönderilebilir, uygun liseler var. Bu durum ayrıca hem ilkokul hem de üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin durumunu etkileyecek. Yaklaşık bir yıldır güçlendirilmesi kararı alınan lisede daha dün cumartesi Pazar dahil voleybol antrenmanları yapılıyordu, okul dün sakıncalı değildi bugünmü sakıncalı dün okul tehlikeli değimliydi”. Bu yanlış karardan fiziki şartları liseye daha uygun olan başka bir okula tercih edilerek ivedilikle dönülmesini istiyoruz, konu ile ilgili valalik bakanlık dahil her türlü girişimi yapacağız” dedi.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NE YÜRÜDÜLER

Yaklaşık 300 veli ellerinde dilekçeleri ile Bodrum Kaymakamlığı binasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yürüyerek Bülent Aldal ile görüşerek kararın acil iptal edilmesini istedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Aldal ise “Liseli çocukları niye okulunuzda istemiyorsunuz onlarda bizim çocuklarımız” şeklinde konuşunca veliler sert tepki gösterdi, durumu alkışlarla protesto etti, tartışmada gergin anlar yaşandı. Aldal velilerle yaklaşık 15 dakika görüşmesi sonucunda “ hep bir ağızdan konuşarak durumu ajite etmeyiniz. Burası devlet dairesi. Ben nezaketle sizi kabul ettim sizde nezaketinizi bozmayınız. Durumu anlayalım çözüm bulalım. 1982 yılında yılında inşa edilen lisenin daha önceden alınan güçlendirme kararı deprem felaketi sonrasında hızlandırıldı. Liseye en yakın okul burası olması nedeniyle bu okulu tercih ettik, sizin taleplerinizi değerlendirerek şimdi ilkokula giderek öğretmenlerle görüşeceğim. Ardından size kesin sonucu ileteceğim” ifadelerini kullandı.