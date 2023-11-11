“Akademideki çürümeye dur demek gerekiyordu!”

Prof. Dr. Recai Coşkun akademik çöküşe dikkat çekmek için Küçük Emrah’ın acıları, Teoman’ın ‘Paramparça’ şarkısından başlayıp, “Stalin mort oldu”, “Marks, hemoroitten oturamı-yor” diye yazıp bir makale uydurdu. Hakemli dergiye 500 TL ödedi. Makalesi, “Bilimsel” bulunup, yayınlandı.

Sultan UÇAR

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşletme Bölümü'nden Prof. Dr. Recai Coşkun, akademide nitelik düşüklüğüne dikkat çekmek için “Bilgelik Olarak Dijital İşletmecilik” adlı bir makale yazdı. Hurafe Yayınları, Remziye'nin Kitabevi gibi uydurma kaynakçalar ekledi. Türkiye'de yayınlanan, Social Sciences Research Journal (SSRJ) adlı uluslararası hakemli dergiye gönderdi. Makaleyi, “Bilimsel” bulan dergi, 1 Kasım tarihinde yayınladı.

“DUR DEMEK GEREKİYORDU”

Çarpıklığı SÖZCÜ'ye anlatan Prof.Coşkun şunları söyledi: “Doçentlik dosyalarını değerlendiriyoruz. Mantık olarak kopuk, şiirsel ifadelerle süslenmiş makaleler geliyor. 5 kişilik jüriden 3'ünün oyunu alan doçent oluyor. Makaleler, bize gelmeden önce ‘kör hakem' denilen, hakemlerin birbirini görmediği 2 kişilik jüriden geçer. Biz özgünlüğünü değerlendirip, doçent olup olmayacağı kararını veriyoruz.”

“DERGİNİN SAHİBİ PROFESÖR”

“SSRJ dergisini, Trakya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nurcan Metin çıkarıyor. Makaleler ücretle yayınlanıyor. Ben de 500 TL ödedim. Şimdi 1000 TL olmuş. Makalem, hakem değerlendirmesine girdi. Yazım hatası gibi küçük düzeltmeler önerdiler. Düzeltip, tekrar yükledim. 1 Kasım 2023'te onaylayıp, yayınladılar. Baştan sona kurmacaydı. Hakem heyeti belli ki makaleyi hiç okumamış.”

“PARA TALEP EDİLİYOR”

“Hakemliğin hakkını verenler ve çok güzel araştırmalar yapan akademisyenlerin çalışmalarına gölge düşürmeyi asla istemem. Ama akademik unvanlar, makale yayın sayısı ile ölçülüyor. Herkesin erişimi olan dergiler bu nedenle artık Türkiye'de de para talep ediyor. Akademi, çok rahatsız. Buna bir dur demek gerekiyordu.”

Hakem heyeti onayıyla bilimsel dergide yayınlanan makaleden bazı bölümler:

SUÇ VE CEZA'YI OKUMAMIŞLAR

Hz. İsa'yı çarmıha gerenler, Dostoyevski okumamış! Suç ve Ceza'dan haberleri yok. Türkiye'de dijital işletmecilik bilgeliğini ilk kavrayan şirket, Digitürk. Weber, heder oldu. Keşke Rickert'e hiç bulaşmasaydı. Marks, mumyalansa da Sovyetler'de elektrikler sürekli kesilince, koktu.

STALİN MORT OLDU

Stalin, kendini tüyleri yolunmuş tavuk sanarak, cinnet geçirip mevt-ül mort oldu. Humeyni, tıpkı Salman Rüşti'ye yaptığı gibi bu zındığın başına 10 milyon dolar ödül koymuş. Dante'nin mezarı yüzlerce mezar soyguncusunun talanına uğradı.

DİYALEKTİK AMUDA KALKTI

Hegel diyalektiği ayağa kaldırmaya çalışırken, diyalektik amuda kalkmıştı. Taso ve Pikaçu'nun Türkiye güvenliğine tehditleri duyulmadı. Hakkında idam kararı çıkan Voltaire, İsviçre'de dağ yamacında tarla alıp, gariban ve fukaralara toplu konut yaptı.

NİNELERİMİZİN YAŞMAĞI

Foucault Sarkacı, keşke Yerebatan Sarnıcı'nda kurulsaydı. İstanbul'a yakışmaz mıydı? Bilimsel bilginin uçsuz bucaksız derinliklerinde interstellar olduk. Tıpkı banknot ile coin gibi. Newton'un evreni, bize ninemizin duman kokulu, el örmesi yaşmağı kadar uzak. Einstein'in harikulade MC karesi, karadelikler bile sıradanlaştı.

TEOMAN GİBİ PARAMPARÇA

Marks'ım iki gözüm, babamın fabrikaları ve herşeyimle yanındayım. Alkolden hemoroit olunca, nazik organı oturmasına müsaade etmedi. Saç sakal karıştı. Teoman'ın dediği gibi paramparça. Jane Austen, Edirnekapılı Yosma gibi çöpçatanlık yaptı. Küçük Emrah'ın acılarını, sıfır beden kompleksini, Gogol'un burnunu bilmezler.

KAHKAHALIK KAYNAKÇA

■ Yönteme karşıyım, hepsi Popper'in yüzünden, Bilimsel Anarşizm Yayınevi.

■Tarihin sonunu getiren son adam kimdi? Hurafe Yayınları

■ Ben senin için mi kavga ettim, kurt köpeğimin tanıklıkları, Gamalı Haç Yayıncılık

■ Nitelin hali ne olacak? Desem Bir Türlü Demesem Bin Dert, Toplumsal Araştırmalar

■ Klasik felsefe ölürken bilimsel felsefe yükseliyor, Remziye'nin Kitabevi.