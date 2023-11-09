ALES giriş belgesi yayınlandı: Sınav giriş yerleri ÖSYM AİS’te
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 19 Kasım'da gerçekleştirilecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) giriş belgesi erişime açıldı. Adaylar, ALES sınav giriş belgesini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekler.
ALES puanı edinerek akademik kariyerine devam etmek isteyen adayların katılacağı sınav 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak. ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
ÖSYM BİLGİ SAYFASI
ALES SINAVI NE ZAMAN?
Yayınlanan sınav takvimine göre ALES Sınavı 19 Kasım tarihinde yapılacak.
ALES SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI
ÖSYM’DEN ALES SINAV UYARISI
ÖSYM, sınava katılacak adaylara saat uyarısında bulundu. ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde;
“19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-ALES/3 sınavı için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.”