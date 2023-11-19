ALES kaç dakika, saat kaçta bitiyor?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 19 Kasım'da gerçekleştirilecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) saat 10.15'te başlayacak, 12.45'te bitecek. Dört yanlışın bir doğruyu götüreceği ALES'te sınav 150 dakika sürecek, adaylara toplamda 100 olmak üzere 50 sayısal ve 50 sözel test sorusu uygulanacak.
Sınav giriş belgesi geçtiğimiz günlerde erişime açılanan ALES 19 Kasım’da gerçekleştirilecek. Adaylar, ALES sınav giriş belgesini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekler.
ÖSYM BİLGİ SAYFASI
ALES SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI
ALES SINAVI NE ZAMAN?
Yayınlanan sınav takvimine göre ALES Sınavı 19 Kasım tarihinde yapılacak.
ALES SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
2023/ ALES 3 için adayların sınavı saat 10.15’de başlayacak.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
ALES KAÇ DAKİKA?
ALES sınavında adaylara 150 dakika süre verilecek. ALES saat 10:15'te başlayacak, 12:45'te bitecek. Adaylara sınavda 50 sayısal, 50 sözel sorusu sorulacak.
ÖSYM'DEN ALES SINAV UYARISI
ÖSYM, sınava katılacak adaylara saat uyarısında bulundu. ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde;
“19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-ALES/3 sınavı için adaylar, 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.”