AÖF sınavları online mı, AÖF sınavı ne zaman?
Üniversite eğitimine Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde devam eden öğrencilerin gireceği AÖF bahar dönemi ara sınav tarihi belli oldu. AÖF bahar dönemi sınavı online olarak esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden, 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacak.
2022-2023 eğitim dönemi AÖF bahar dönemi ara sınavları öğrenciler tarafından merak ediliyor. AÖF’ün internet sitesinde yer alan akademik takvim altında sınav tarihleri paylaşıldı.
AÖF ARA SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, “Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Bahar Yarıyılı Ara Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktır. ” ifadeleri kullanıldı.
AÖF VİZE SINAVINA NASIL GİRİLİR?
Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.