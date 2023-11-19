Ara tatil uzatıldı mı, 20 Kasım Pazartesi okullar açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretme 9 günlük tatilin ardından dersbaşı yapacak. Okullarda tatil uzatılmadı, okullar 20 Kasım Pazartesi günü açılacak.

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Yılda iki kez yapılan ara tatil, geçtiğimiz hafta başladı. Öğrenci toplamda dokuz gün boyunca tatil fırsatı elde ederken bunu hem dinlenerek hem de ders çalışarak değerlendirdi.

ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

İlk ara tatil başlangıcı 13 Kasım ile 17 Kasım arasında gerçekleşti. Hafta sonu ile birlikte tatil 9 günü buldu.

Okullar 20 Kasım tarihinde açılacak.

OKULLAR TATİLİ UZATILDI MI?

Okullarda ara tatilin uzatılması hakkında MEB tarafından bir açıklama yapılmadı. Okullar 20 Kasım Pazartesi günü açılacak, öğrenci ve öğretmenler ders başı yapacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024’te başlayacak.