Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Arabuluculuk yapmak isteyen hukukçuların katıldığı sınavın ardından arabuluculuk sonuçları heyecanla bekleniyor. Sonuçların ardından başarılı olan binlerce kişi arabulucu olarak görev alacak. ÖSYM takvimine göre arabuluculuk sınav sonuçları 4 Ocak'ta açıklanacak.

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Binlerce hukukçunun merakla beklediği ‘Arabuluculuk Sınav'ının sonuçları için geri sayım başladı. 4 Aralık günü gerçekleştirilen sınavı sonuçları açıklandığı andan itibaren ÖSYM internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek.

ARABULUCUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre sınav sonucu 4 Ocak’ta açıklanacak.

ARABULUCULUK NEDİR?

Arabuluculuk, hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir “Alternatif uyuşmazlık çözümü” (ADR) yöntemidir. Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri bir yöntemdir. Esnek ve etkili oluşu arabuluculuğun iş yaşamı, aile, okul ve hatta milletler arası uyuşmazlıklarda bile uyuşmazlığın taraflarını doğru noktada buluşturan bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olmasını sağlamıştır. Aralarındaki uyuşmazlığı, kendi istekleriyle ya da bir mahkemenin önerisi ile arabulucunun eşliğinde çözmeye karar veren taraflar, uyuşmazlık konusunu arabulucuya ileterek, tamamen tarafsız, ön yargı ve yargıdan uzak bir arabulucu eşliğinde, sorunlarını tartışma ve kendileri için en iyi çözümü, bulma fırsatı elde ederler.

KİMLER BAŞARILI SAYILACAK?

Adayların, testten aldıkları ham puan kullanılarak 100 tam puan üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır. Sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Sonuç bilgisi olarak; 70 ve üzerinde puan alan adaylar için “Başarılı” ibaresi, 70 puanın altında puan alan adaylar için “Başarısız” ibaresi yer alacaktır.