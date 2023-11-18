Davayı akademisyenler kazandı: Üniversite zarara uğradı

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, 2020 yılında göreve başladıktan bir süre sonra çok sayıda öğretim üyesine oturdukları lojmanları bir ay içerisinde tahliye etmeleri yolunda tebligat gönderdi. Bunun üzerine yargıya başvuran 63 akademisyenin açtığı dava, Rektörlük aleyhine sonuçlandı ve karar kesinleşti...

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Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, 2020 yılında göreve başladıktan bir süre sonra çok sayıda öğretim üyesine oturdukları lojmanları bir ay içerisinde tahliye etmeleri yolunda tebligat gönderdi.

Ancak, aralarında profesörlerin de bulunduğu 63 öğretim üyesi, tahliye kararına itiraz etti.

Üniversite yönetimi ve öğretim üyeleri arasındaki lojman anlaşmazlığı, akademisyenler tarafından yargıya taşındı.

Davaya bakan Gaziantep 2. İdare Mahkemesi, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'nün tahliye talebinin yasal olmadığı yolunda karar verdi.

Üniversitenin itirazı üzerine dosyaya bakan Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, temyiz talebini reddederek, kararı kesinleştirdi.

Kararla birlikte, üniversite tarafından her bir dava için 5 bin 500'er TL vekalet ücreti, 597'şer TL yargılama harcı ve 29 TL'de istinaf posta masrafı olmak üzere toplam 6 bin 126 TL ödenmesine hükmedildi.

ÜNİVERSİTEYİ 386 BİN TL ZARARA UĞRATTILAR

Mahkemenin kesinleşen kararıyla birlikte kaybedilen 63 dava nedeniyle Gaziantep Üniversitesi'nin toplam 385 bin 938 TL vekalet ücreti ve yargılama gideri ödemek zorunda kaldığı belirtilirken, “Yasa ve yönetmeliklerin aksine onlarca akademisyenin toplu olarak lojmandan çıkarılmasına yönelik hukuk ışı uygulama yargıdan döndü. Maalesef, Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın'ın kişisel hırsı yüzünden üniversite 386 bin TL zarara uğradı. Bu zararın rektör ve diğer ilgililerden tahsil edilmesi gerekir” görüşü dile getirildi.

ÇALIŞANLARIN KAZANDIĞI 720 DAVA İSTİNAFTA

Göreve geldikten sonra üniversiteyi ziyaret eden dönemin AKP Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a koltuğunu veren, soyunma odasının ismini giyinme odası olarak değiştirmesini icraat olarak sunan ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a, “Deli, tam deli” diye söz ettiği Prof. Dr. Arif Özaydın'ın rektörü olduğu Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin 720 çalışanının fazla çalışma ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle açtıkları davaları kazandığı ve bu davaların istinaf aşamasında olduğu bildirildi.

63 akademisyenin kazandığı dava için 386 bin TL yargılama gideri ödemek zorunda kalan üniversitenin, çalışanlarının kazandığı 720 davanın kesinleşmesi halinde milyonlarca lira ödemekle karşı karşıya olduğu da vurgulandı.