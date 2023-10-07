Domates güzelini bilemeyen atanamaz!

Öğretmenlere mülakatta, “Yeşilçam’da, Domates Güzeli diye tanınan sanatçı kim?” “Reis sana kimi hatırlatıyor?” diye soruldu. TDK’daki karşılığıyla, “Reis, küçük tekne kaptanı, başkan” diyen ile “Domates Güzeli Ayşen Guruda”yı bilemeyenler elendi.

Sultan UÇAR

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, “Siz, nasıl çocuğunuzu bir okula yazdırırken öğretmeni görüyorsanız, ben de size mahcup olmamak için istihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım” dediği mülakat, AKP ve MHP oylarıyla kaldırılmadı. Öğretmenler, 3 jüri önünde, ilk kez kamera kaydı alınarak, 45 dakika mülakata girecek.

2013-2018 yılları arasında Tekin, MEB müsteşarıydı. Mülakat sınavı, 17 Nisan 2015'te Resmi Gazete'de yayınlanan, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ndeki değişiklikle getirildi. Sınav ilk kez 2016'da yapıldı.

SORULAR İNCELENDİ

Mülakat sınavı yapılan son 8 yıldaki soruları, sınava giren öğretmen adayları derledi. Uzman Eğitimci Alaaddin Dinçer, analiz etti. Soruların, siyasi, ideolojik ve trajikomik olduğu ortaya çıktı.

UZMAN GÖRÜŞÜ

Eğitim Uzmanı Alaaddin Dinçer:

“Sorular akla ziyan”

“MEB'in, mülakatla ilgili belirlenmiş bir soru standardı veya soru bankası yok. Sorular içerik ve nitelik olarak, tartışmaya açık olup, objektiflikten uzaktır. Öğretmeni ölçmekten çok, eleme amacı taşıyor. Genel Kültür adı altında, akla ziyan sorular soruldu. Domates Güzeli kim? diye bile sordular. Öğretmenlik mesleğiyle alay ediliyor.”

DENGELER BOZULDU

“Türkiye'de öğretmen yetiştirme sisteminde arz talep dengesi bozuldu. Eğitim fakültesi öğrencileri, eğitime odaklanmak yerine, tüm zamanlarını KPSS hazırlığıyla geçiriyor. 2023 YKS'ye başvuran öğretmen lisesi mezunlarının sayısı 4 bin 500'e düştü. Eğitim fakültelerine ise 42 bin kontenjan ayrıldı.”

PUAN ORTALAMASI ŞART

“Mevcut haliyle, mülakat sınavı öğretmen yetiştirme sistemini de bozdu. Öğretmen atamasında; KPSS puanının yüzde 50'si, staj puanının yüzde 20'si, okul bitirme puanının yüzde 30'u alınmalı. Asıl mesele mülakat değil, öğretmen yetiştirme sistemi.” dedi.

Öğretmenlere mülakatta sorulan eğitim mevzuatı dışı bazı sorular:

YEŞİLÇAM'A OYUNCU MU SEÇİYOR SUNUZ?

■ Çöpçüler Kralı filminde Kemal Sunal'ın adı ne? Apti Şakrak

■ Yeşilçam'da, ‘Domates Güzeli' diye tanınan sanatçı kim? Ayşen Gruda

■ Pikachu karakterinin yer aldığı çizgi filmin adı ne? Pokemon

■ Selvi Boylum Al Yazmalım eseri kimin? Cengiz Aytmatov

■ Esaretin Bedeli filmindeki siyahi karakter kim? Morgan Freeman

ELON MUSK SORULDU

■ Barış Manço'nun, “Gülpembe” şarkısı hangi albümde? Sözüm Meclisten Dışarı

■ Metalica, Nirvana grupları hangi türde müzik yapıyor? Rock

■ The Beatles grubunun öldürülen üyesi kim? John Lennon

■ Uzaya araba gönderen ilk kişi kimdir? Elon Musk

■ Erozyon Dede'nin adı ne? Hayrettin Karaca

CUMHURBAŞKANININ SIR KÜPÜ UNUTULMADI

■ Cumhurbaşkanlığı özel kalem müdürü kim? Hasan Doğan

■ Binali Yıldırım'ın, İBB başkan adayı olmadan önceki görevi ne? Başbakan

■ Dondurmasıyla ünlü şehrimiz hangisi? Kahramanmaraş

■ Aktarmalı uçuş nedir? Hedef yere ulaşmak için yolcu aktarması

■ Tac Mahal kimin adına yapılmıştır? Babür İmparatoru Şah Cihan'ın eşine

■ Atatürk'ün naaşı ilk olarak nereye defnedildi? Etnografya Müzesi

■ Atatürk, Anıtkabir'e hangi yıl defnedildi? 1953

TUZAK SORU: GEZİ!

■ Gezi nedir? Gezi olaylarını hatırlayan, eleniyor.

■ Köpekle deney yapan bilim adamı kim? Pavlov

■ Dönüşüm kitabının kahramanı kim? Böcek Samsa

■ NBA'de oynayan ilk Türk basketbolcu kim? Mirsat Türkcan

■ Uğur Şahin nereli? İskenderun, Hatay

■ Futbol topunun ağırlığı ne kadar? 410-450 gr

■ Satrançta kaç kare vardır? (64)

REİS KİMİ HATIRLATIYOR?

■ Reis sana kimi hatırlatıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan.

■ Başkomutanımız kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan.

■ 15 Temmuz süreci senin için ne anlam ifade ediyor?

■ 15 Temmuz hain darbe girişi sence neden başarısız oldu?

■ Fırat Kalkanı operasyonunu nasıl değerlendirirsiniz?

■ İstanbul'daki 3. köprünün adı ne? Yavuz Sultan Selim.

MAKLUBE YEDİN Mİ?

■ Kuran-ı Kerim'in sayfalarını toplattıran halife kim? Hz. Ebubekir

■ Osmanlı'da ilk halife kim? Yavuz Sultan Selim

■ Şairlerin efendisi kim? Necip Fazıl Kısakürek

■ Mehmet Akif Ersoy hangi apartmanda öldü? Mısır Apartmanı

■ Maklube ne? Yedin mi? FETÖ terör örgütüyle özdeşleşen yemek.

ALLAH'IN VARLIĞINI KANITLA!

Muş'ta mülakata alınan yabancı dil öğretmenine iddiaya göre, “Değerler eğitimini nasıl verirsin?”, “Öğrettiklerini dinimize bağlıyor musun?” diye soruldu. Öğretmen, “Herkes istediğine inanır” dedi. Jüri, “Allah rızası için öğrettiğin konuları dine bağla” diye önerdi. “Çocuklara hiç ilahi öğrettin mi? Dini çizgi film izlettin mi? Hiç mevlit dinledin mi? Allah'ın varlığını bize kanıtla?” soruları da sıralandı. Eğitim iş Sendikası, bu mülakatın iptali için dava açtı.