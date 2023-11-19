KYK taahhütname onayı için son gün! KYK taahhütname onayı nasıl yapılır?

KYK burs sonuçları, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için geçtiğimiz günlerde açıklandı. KYK burs ya da öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler en geç 19 Kasım 2023 tarihine kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. KYK taahhütname belirli tarihlerde e- Devlet üzerinden onaylatılabiliyor.

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Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarında maddi destek sağlayan KYK, burs ve kredi için KYK taahhütname onayı gerekiyor. KYK taahhütname, KYK tarafından öğrencilere verilen burs veya kredi hizmetlerinden yararlanacak öğrencilerin imzalaması gereken bir belgedir.

KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ TAAHHÜTNAMELERİ İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

KYK bursu veya öğrenin kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin 19 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnameleri onaylatması gerekiyor.

Sonuçlar açıklandıktan sonra, burs veya kredi kazanan üniversite öğrencileri, E-Devlet üzerinden taahhütname onayını onaylaması gerekiyor. Burs kazanıldığı taktirde, üniversite öğrencisi taahhütnameyi onaylamazsa burstan yararlanamıyor.

KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ MİKTARI NE KADAR?

Kredi ve burs miktarını lisans öğrencileri için 1250 liradan 2000 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2500 liradan 4000 liraya, doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya yükseltildi.

KYK TAAHHÜTNAME NEDİR?

KYK taahhütnamesi, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere sağlanan burs ve kredi imkanlarından faydalanmak için imzalanan bir belgedir. Taahhütnamede, öğrencinin eğitim hayatını başarıyla tamamlayacağına, burs veya krediyi amacına uygun kullanacağına, yurtta barınma hakkı varsa yurt kurallarına uyacağına dair taahhütleri yer alır.