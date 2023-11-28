KYK toplu ödeme tarihleri açıklandı! KYK bursu ne zaman yatacak?

KYK bursu ve kredisi için ilk kez başvuru yapan öğrenciler için 2 aylık toplu ödeme tarihi belli oldu. Ekim ve Kasım ayı KYK bursu ödeme 28 Kasım 2023 Salı günü ile 30 Kasım 2023 Perşembe günü tarihleri arasında gerçekleştirilecek. TC Kimlik numarasının sonu “0 ve 2” olanlara 28 Kasım'da, “4 ve 6” olanlara 29 Kasım'da, “8” olanlara 30 Kasım'da KYK bursu ve öğrenim kredisi toplu ödemesi yatacak.

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KYK burs ve öğrenim kredisi ilk kez alacak olanlar Ekim ve Kasım ayı için toplu ödeme alacak. KYK burs ve öğrenim kredisi için hesaplara yatma tarihi açıklandı.

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

KYK öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada yapılaacak

TCKN son hanesine göre:

‘0’ ve ‘2’ olanlar 28.11.2023’te,

‘4’ ve ‘6’ olanlar 29.11.2023’te,

‘8’ olanlar ise 30.11.2023’te hesaplara yatacak.

KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ MİKTARI NE KADAR?

Kredi ve burs miktarını lisans öğrencileri için 1250 liradan 2000 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2500 liradan 4000 liraya, doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya yükseltildi.

12 AY BOYUNCA ÖDENİYOR

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere sağlanan aylık burs ve kredi ücretleri her yıl yeniden belirleniyor.

Burs ödemeleri, bir eğitim senesinde 12 defa yapılıyor.

Her ay başında öğlencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre burs ödemesi yapılmakta.

KYK bursu ve öğrenim kredisi ödemeleri her ay T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında yapılıyor.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

KYK BURS NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.