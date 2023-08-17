Mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri başladı! Öğretmen il içi ve iller arası tayin…

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercih başvuruları mebbis.meb.gov.tr adresinde alınmaya başladı. “Ön Başvuru” süreci geçtiğimiz günlerde tamamlanan Mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri 17 Ağustos ile 21 Ağustos’ta yapılacak. Atamaların ilanı da 23 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.

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Kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu gibi mazerete bağlı il içi ve iller arasında tayin başvurusunun tamamlanmasının ardından tercih süreci bugün itibariyle başladı. Mazerete bağlı yer değişiklikleri yapacak öğretmenler tercihlerini yayınlanan kontenjanlara göre gerçekleştirecek.

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 17-21 Ağustos'ta yapılacak. Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Başvurular duyuruda yer alan “E.YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ” doğrultusunda “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamalı olacaktır. Birinci aşamada başvuru yapmayanlar ikinci aşamada tercih başvurusunda bulunamayacak.

Tercih işlemleri “mebbis.meb.gov.tr” adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ilde tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecektir.

Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler, istemeleri halinde ilgili mevzuatı uyarınca aylıksız izin kullanabilecektir.

İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecektir.

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU TAKVİMİ

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