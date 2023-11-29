MEB ortak sınav tarihleri: 1. dönem 2. sınavlar ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokul ve liselerde ülke genelinde yapılacak ortak yazılı sınav yapılacak. MEB tarafından açıklanan tarihlere göre öğrenciler, 1. dönemin ikinci ortak sınavlarına 25 Aralık ile 5 Ocak tarihleri arasında girecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı ortaokul ve liselerde ülke genelinde yapılacak ortak yazılı sınav yapılacağı açıkladı. Resmi Gazete’de yayımlanan Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ardından Bakanlık, ülke genelinde yapılacak ortak yazılı sınavların hangi kademelerde, hangi derslerde ve hangi tarihte yapılacağına ilişkin kararın yer aldığı resmi yazıyı illere gönderdi.

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ

1. dönemin ikinci sınavları 25 Aralık – 5 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

ORTAK SINAV NASIL YAPILACAK?

Ülke veya il ve ilçe genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar zorluk ve kapsam açısından okullarda yapılan diğer yazılı sınavlar gibi olacak ve öğrencilerin değerlendirilmesinde kullanılacak.

Eksik öğrenme görülen konu ve kazanımlar için ders içerisinde telafi değerlendirmeleri yapılacak.

Ancak gerek ülke geneli gerek il ve ilçe geneli ortak sınavlarda öğrencilerin sıralanması, okulların karşılaştırılması gibi uygulamalardan kaçınılacak.

Asıl amaç, eğitim müfredatının uygulanmasında birlik sağlamak ve öğrencilerin geçerli, güvenilir ölçme araçları ile değerlendirilmesine olanak sağlamak olacak.

Ülke, il veya ilçe geneli ortak sınavların sonucuna göre öğrenci toplu listeleri yayınlanmayacak. Okullar arası karşılaştırmalı veri çıkarılamayacak.

KATILAMAYAN ÖĞRENCİLERE MAZERET SINAVI YAPILACAK

Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavları yapılacak. Ülke ve il ve ilçe geneli ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri milli eğitim müdürlüklerince ayrıca duyurulacak ve okul müdürlükleri tarafından e-Okul’a girilecek.

Ortak sınavlar, ölçme değerlendirme merkezleri tarafından yürütülecek. Uygulama, okulda öğretmenler tarafından yapılacak. Ortak sınavlar ölçme değerlendirme ilkelerine göre ve kazanımları ölçen sorulardan oluşacak.