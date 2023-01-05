Mersin Üniversitesi’nde yemek zammı tepki gördü

Mersin Üniversitesi’nde yemek ücretlerine yüzde 112.5 oranında zam yapıldı. Yapılan yemek zammı çalışan personel ile öğrencilerin tepkisine neden oldu. Yemek zamlarını sosyal medyadan eleştiren öğrenciler, yönetime zammı geri alma çağrısında bulundular.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Üniversitesi'nin yemek ücretlerine yaptığı yüzde 112.5 oranındaki zam öğrenciler ve memurlar tarafından tepki ile karşılandı. Durumdan mağdur olan ve ekonomik sorunlar ile karşı karşıya kalan öğrenci ve memurların bu nedenle çoğu zaman yemeğe gidemediği ifade edildi.

3 TL İKEN 6.5 TL OLDU

Mersin Üniversitesi'nde öğrenciler için 3 TL olan yemek ücreti, eğitim yılının başladığı eylül ayından itibaren 6 TL 50 kuruş oldu. Çalışan personel yemek ücretine ise geçtiğimiz hafta zam yapıldı. Daha önce 13 TL olan yemek ücreti yapılan yüzde 100 zamla 26 TL olarak belirlendi.

ÖĞRENCİLERDEN TEPKİ YAĞDI

SÖZCÜ ihbar hattına konuyu bildiren öğrenci ve memurların, üniversite yönetiminden zamların makul seviyelere çekmesi çağrısı geldi.

Yemek zammı konusunda konuşan öğrenci T. A, “Mersin Üniversitesi'nde son günlerde artan yemek fiyatları karşısında çok zorluk yaşıyoruz. Maddi durumu olmayan arkadaşlar yemeğe gelmiyor. Barınma ve yemek derken ne yapacağımızı artık kestiremiyoruz” diye konuştu.

Öğrenci D.A ise, “Okulun yemekhanesinde artan fiyatlar, ekstra geliri olmayan biz öğrenciler için hayat pahalılığı bir yana, artık karşılanamaz seviyelere gelmiştir. Bu durumdan şikâyetçiyiz” ifadelerinde bulundu.

Mersin Üniversitesi personelinin de şikâyet ettiği zamlar hakkında konuşan A.A ise şöyle dedi:

“Yemek fiyatlarında yapılan zamlar sonrası arkadaşlar tepkiden yemek yemeye gitmiyor. Zamlar ile ilgili yaptığım sosyal medya paylaşımları sonrası mobbinge uğramaktayım. Sesimizin duyulmasını istiyoruz.”

“ÖĞRENCİNİN KURSAĞINDAN GEÇEN LOKMAYA GÖZ DİKTİLER”

Mersin Üniversitesi Yemekhanelerinde yüzde 112.5 zam yapılmış olmasına tepki gösteren Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Mersin İl Başkanı Güran Dinçer, yemek ücretlerinde fahiş zam yapılmasının anlaşılabilir olmadığını ve gençlerimizi açlığa mahkum etmekten başka bir şeye yaramayacağını dile getirdi.

Ülkemizin geleceği olan öğrencilere kolaylık sağlanması gerektiğinin altını çizen Başkan Dinçer, şöyle dedi:

*Mevcut iktidarın aldığı yanlış kararlar sonucunda ülkemizin boğuşmak zorunda kaldığı ekonomik darboğazın bedeli öğrencilere ödettirilemez. Mersin Üniversitesi yönetiminin yaşanan ekonomik krize çözüm için öğrencinin kursağına göz dikmesini kabul etmiyoruz.