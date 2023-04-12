Milli Eğitim Bakanı, hapis cezası alan müdüre bir ay sonra başarı belgesi verdi!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer; okulların kapısını tarikat vakfına açan, 'mobbing yaptığı personelin ölümüne neden olduğu' iddiasıyla açılan davada 5 ay hapis cezası alan Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'ye başarı belgesi verdi!

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifiyle Ordu’dan milletvekili adayı olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dün Ankara’da Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde verile iftara katıldı.

İftara bakan yardımcıları Petek Aşkar, Osman Sezgin ve Nazif Yılmaz’ın yanı sıra Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde görevli il milli eğitim müdürleri de davet edildi.

BEŞ AY HAPİS CEZASI

İftar sonrası bazı personele başarı belgesi verildi. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koltuğunda otururken, ‘mobbing yaptığı personelin ölümüne neden olduğu’ iddiasıyla açılan davada ‘görevi kötüye kullanmak’ suçundan 5 ay hapis cezası alan Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre de Bakan Özer’in elinden başarı belgesi aldı ve poz verdi.

MÜDÜR KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

İstifaya zorladığı öne sürülen Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hüseyin Baş, 8 Eylül 2020’de kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi sonrası açılan ve Pervin Töre’nin yargılandığı dava geçen ay sonlandı. Sabıkasız oluşu ve yeniden suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat getiren hakim, Töre hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Eskişehir'e gelen öğrenciler, Hakka Hizmet Vakfı tarafından “Değerler Eğitimi” görecek. Faaliyet ilgili yazı Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre tarafından okullara gönderildi.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE TARİKAT EĞİTİMİ

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, yine geçen ay kaymakamlıklara ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği yazı ile Hakka Hizmet Vakfı tarafından Eskişehir'de bulunan okul ve pansiyonlarda ‘Değerler Eğitimi' faaliyeti düzenleneceğini duyurdu. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Eskişehir'e gelen öğrenciler ile tarikat vakfı arasında köprü olan Töre’nin bu hareketi kentte büyük tepki çekmişti.

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