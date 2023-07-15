Öğrenci servisleri milyonları taşımış

Servislerinin kontak anahtarını bile çevirmeden, MEB’den 5 milyon TL’den fazla öğrenci taşıma bedeli para alarak devleti dolandırmışlar. Skandal olaya adı karışan Şube Müdürü’nü MEB, ‘uyarı’ cezası verip İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atadı. Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturması sürüyor.

Sultan UÇAR

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Skandal, Türkiye'nin 18 bin nüfusuyla en küçük ilçelerinden olan Kırşehir'e bağlı Mucur'da yaşandı. Taşımalı eğitim yapan M.K. sürücü A.K. ve Mucur MEM veri memuru C.Y., yolsuzluğu fark etti ve Mucur MEM'ine bildirdi. İşlem yapılmayınca, CİMER'e yazdı. Müfettiş görevlendirildi. Yolsuzluğa, dönemin Mucur MEM Müdürü Hayati Aktürk ve o tarihte şube müdürü olup, şimdi Mucur MEM'e atanan Hasan Yüce'nin de adı karıştı. Mucur Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen servis yolsuzluğu soruşturmasında, servisler teknik takibe alındı. Kamera kayıtları inceleniyor.

SAVCILIK SORUŞTURUYOR

Köy çocukları, 3 köyden toplanıp okula götürülmek yerine 12 köy dolaştırılmış. Milli Eğitim'in bilgisi dahilinde servislerin birleştirildiği, gidilmeyen köylerde öğrenci taşınmış gibi yapılıp, devletten 5 milyon TL'den fazla para alındığı saptandı. Servis birleştirilmesine, 40 EA 801, 40 LF 708, 17 HU 017, 40 ABC 516, 40 LE 340 ve 40 LE 766 plakalı 6 araç ve onlarca okul karışmış. İlkokul ve ortaöğretim öğrencileri ayrı taşınması gerekirken, yaşı büyük ve küçük tüm öğrenciler aynı servislere istiflenmiş.

SERVİS BİRLEŞTİRMİŞLER

Servisçi S.Ö.'ye ait firmanın, 40 LE 222 plakalı araçla Güzelyurdu, Kızıldağ, Yeniyapan'daki öğrencileri taşıması gerekirken, Medetsiz, Karaarkaç, Bayramuşağı, Kuşaklı, Kılıçlı, Bazlamaç, Satıroğlu, Kızıldağ, Yeniyapan hattını taşıyan 40 ABC 516 plakalı servis aracı ile hat birleştirerek, 12 köyün çocuğu tek araçta toplanmış. Gidilmeyen köylere gidip, öğrenci almış gibi yapılarak, MEB'i dolandırmışlar. A.İ.T.'ye ait servisler de aynı yolu izlemiş. Soruşturmadaki, ifadeler dikkat çekti.

KAYIPLARA KARIŞTILAR

Araç takip sistemleri bilerek, devre dışı bırakılmış. Şoförler, köylere gitmediklerini doğruladı. Şoför K.G. ifadesinde, “Biçerdöver işiyle uğraşıyorum. Servis işini bıraktım” dediği, kırsalda, sürekli yer değiştirdiği için ulaşılamadığı da MEM'in dosyasına girdi. Mucur'daki onlarca ilkokul, ortaokul ve lisedeki öğretmenin ifadesi alındı. Öğretmenler, öğrencilerinin servislerde köy köy dolaştırıldığı için derse geç kaldığını söyledi.

ÖDÜL GİBİ CEZA

MEB'in soruşturması sonunda çok sayıda okul müdürü, “Kınama” ve “Uyarı” cezası aldı. Soruşturmanın odak noktasındaki isim Şube Müdürü Hasan Yüce'ye önce, “Uyarı” cezası verilip, sonra Mucur Milli Eğitim Müdürü yapıldı. Soruşturma açıldığı tarihteki ilçe MEM Hayati Aktürk'e kınama cezası verilse de emekli oldu. İlk bir ayda işlem yapılmadığı için servis şoförlerine olan suçlamalar düştü. Eğitim Müfettişleri S.S., M.Y. ve M.K. dosyayı kapatırken, “Mucur Cumhuriyet Başsavcılığı'nca devam eden adli yargılamanın takibinin yapın” diye uyardı.

SOYDURMAYAN MEMURU MEB ÖDÜLLENDİRMELİ!

■ Köy çocukları üzerinden devletin dolandırılmasına gönlü razı olmayan Mucur MEM veri hazırlama memuru C.Y. yolsuzluğu ortaya çıkardı. İlçedeki müfettişlere, “Üzerimde çok baskı var” diyerek ifade vermek istemeyen C.Y.'nin, bakanlık müfettişlerinin soruşturmaya el koymasını istemiş. Memur C.Y., skandalı, CİMER'e de bildirmiş.

UTANMADAN FIRÇALAMIŞLAR! “MÜDÜR HARCADI, SANA NE?”

■ Memur C.Y.'nin ifadesinde, Mucur MEM Hayati Aktürk, Şube Müdürü Hasan Yüce ve şef Ömer Çelik'i uyardığını, “Gerçekleştirme benim, harcama müdür beyin. Sana ne oluyor? Bize sormadan nasıl dilekçe verirsin” diye kendisine kızıp, ayakta beklettiklerini ifadesinde anlattığı görüldü.