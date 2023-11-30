Öğretmen ataması yapılacak mı? Bakan Tekin cevap verdi

Öğretmen ataması, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yılında belirli tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Her yıl yeni mezunlarla birlikte artan, atama bekleyen öğretmenler için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklama yaptı. Bakan Tekin, öğretmen ataması için "2024 bütçesi TBMM'de onaylandıktan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığımızla koordineli biçimde atama için bize tanımlanacak sayıyı belirleyeceğiz." dedi.

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Sayıları yüzbinleri aşan öğretmenler, öğretmen ataması için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek açıklamayı bekliyorum. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen ataması hakkında açıklamalarda bulundu.

ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK MI?

Bakan Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin olarak da şunları kaydetti:

“2023 yılı için atama bahar aylarında yapıldı, eylül başı itibarıyla 45 bin yeni arkadaşımız aramıza dahil oldu. 4 bin civarında da EKPSS üzerinden yapılan atamalar oldu. Dolayısıyla 50 bine yakın arkadaşımız başlamış oldu. 2024 bütçesi TBMM’de onaylandıktan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığımızla koordineli biçimde atama için bize tanımlanacak sayıyı belirleyeceğiz. Sonra da Bakanlıkta oturup hangi branşa ne kadar öğretmen alacağımızı belirleyeceğiz. Arkadaşlarımızın hiç endişesi olmasın, kendi ihtiyaçlarımız üzerinde herhangi bir branşa pozitif ayrımcılık tanımaksızın bize verilen kadrodaki yüzdelik dağılımlar üzerinden adil, hukuka uygun bir branş dağılımı yapıp, arkadaşlarımızla paylaşacağız.”

ARA TATİL ÇALIŞMALARI

Ara tatillerle ilgili çalışmalara değinirken ikinci dönem ara tatilinin Ramazan Bayramı tatiliyle örtüşeceğini dile getiren Tekin, “Bakanlığımızdaki eğitim öğretimle ilgili genel müdürlüklerin içinde bir daire başkanlığı var. Hayata geçirdiğimiz tüm uygulamalar, attığımız tüm adımlar o daire başkanlığı tarafından değerlendiriliyor. ‘Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor.’ şeklinde verilen haberler, aslında İzleme Değerlendirme biriminin ara tatillerle ilgili işlevsel mi değil mi yönünde yaptığı rutin değerlendirme. Oradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturup karar veririz.” diye konuştu.

Tekin, deprem bölgesindeki okullarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok hassas olduğunu, göreve geldiğinden beri çalışmalar yaptıklarını anlatarak, “Okullar açıldığında 11 Eylül itibarıyla eğitim öğretim sürecini sorunsuz şekilde başlattık. Hızlı bir şekilde bize ayrılan bütçe olanakları çerçevesinde 2 bin 500 civarında yeni derslik yaptık, 45 bin civarında dersliği elden geçirdik. 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladığında 6 Şubat’tan önceki derslik düzeyini hedefliyoruz. Planlamamızı ona göre yaptık.” dedi.