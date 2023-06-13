Özel okul fiyatları 2023 – 2024 ne kadar? Özel okul ücretleri 2023…

Yüksek eğitim standartlarına sahip olduğu düşünülen Türkiye'nin önde gelen özel okulları senelik ücretleri ile dudak uçuklatıyor. Aralarında Robert Koleji, Özel Alman Lisesi, İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi gibi liselerin yer aldığı özel okul fiyatları senelik 500 bin liraya kadar yükseldi.

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Öğrenimine özel okulda devam etmesi düşünülen öğrencilerin velilerini ilgilendiren ücret konusu birçok okul için yanıt buldu. Eğitim döneminin sonuna gelinirken, okullar 2023-2024 öğrenim yılı için kayıt ücretlerini belirledi. Türkiye’nin önde gelen özel okullarının belirlediği ücretler görenleri şaşkına çevirdi.

ÖZEL OKUL FİYATLARI NE KADAR?

Robert Koleji

446.400 TL

Özel Alman Lisesi

207.900 TL

İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi

380.128 TL

İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi

320.000 TL

Üsküdar Amerikan Lisesi

422.256 TL

Tarsus Amerikan Koleji

301.785 TL

İzmir Amerikan Koleji

316.388 TL

SEV Amerikan Koleji

422.256 TL

Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi

375.000 TL

Sainte Pulcherie Fransız Lisesi

364.796 TL

Saint Benoit Fransız Lisesi

370.581 TL

Saint-Michel Fransız Lisesi

355.000 TL

Galileo Galilei İtalyan Lisesi

195.000 TL

Liceo Italiano İtalyan Lisesi

100.000 TL

Koç Lisesi

448.000 TL

VELİLERİN ÖĞRENCİLERİ ÖZEL OKUL TERCİH SEBEPLERİ NELER?

Öğrencilerin özel okula verilme nedenleri çeşitlilik gösterebilir ve ailelerin tercihlerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. İşte öğrencilerin özel okula verilme nedenlerinden bazıları:

Eğitim Kalitesi: Özel okullar genellikle daha küçük sınıflar ve daha düşük öğrenci-öğretmen oranı gibi avantajlara sahiptir. Bu, öğrencilere daha fazla bireysel ilgi ve öğretmenlerin daha yakından takip edebileceği bir eğitim deneyimi sunabilir.

Akademik Başarı: Bazı aileler, özel okulların daha yüksek akademik standartlara sahip olduğunu düşünürler. Özel okullar, daha rekabetçi bir öğrenme ortamı yaratabilir ve öğrencilerin daha iyi üniversitelere kabul edilme şanslarını artırabilir.

Özel Programlar ve Fırsatlar: Özel okullar, öğrencilere geniş bir ders programı ve ekstra etkinlikler sunma eğilimindedir. Müzik, sanat, spor, bilim, teknoloji gibi farklı alanlarda özel programlar ve fırsatlar sağlanabilir. Bu da öğrencilerin yeteneklerini geliştirme ve ilgi alanlarında daha derinlemesine keşif yapma imkanı sunar.

Değerler ve Disiplin: Aileler, çocuklarına belirli değerlerin öğretildiği bir ortam arayışı içinde olabilirler. Özel okullar, belirli bir din, kültür veya eğitim felsefesine dayanan değerler sistemi sunabilir ve disiplin konusunda daha katı bir yaklaşım benimseyebilir.

Öğrenci İhtiyaçları: Bazı öğrenciler özel öğrenme ihtiyaçlarına sahip olabilir. Özel okullar, öğrencilere daha fazla özelleştirilmiş destek ve öğrenme planları sağlama konusunda daha esnek olabilir.

Sosyal Çevre ve Ağ: Özel okullar, çeşitli sosyal çevreler sunabilir ve öğrencilerin farklı kültürel ve sosyal gruplarla etkileşimde bulunmasını sağlayabilir. Ayrıca, özel okulların öğrencileri arasında güçlü bir ağ oluşabilir, bu da ileride iş ve kariyer fırsatları açısından faydalı olabilir.