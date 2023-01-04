Trakya Üniversitesi’nde de ‘adrese teslim’ kadro ilanları

Trakya Üniversitesi'nde de İTÜ'dekine benzer şekilde adrese teslim kadro ilanları yayınlandı. Bir akademisyenin de siyasi partileri okula çağırdı diye kadrosu verilmiyor. Doç. Dr. Emre Akçagündüz, Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu’nu şikayet etti.

Fırat FISTIK

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Üniversitelerde adrese teslim kadro ilanları tartışılmaya devam ediyor. Geçen hafta İTÜ'de belli tezleri işaret eden tanımlamalar yer aldığını haberleştirmiştik. Bu kez de aynı uygulamanın Trakya Üniversitesi'nde de yaşandığı ortaya çıktı.

Trakya Üniversitesi Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri anabilim dalına öğretim üyesi almak için çıkılan ilanda şu şart yer aldı:

“Sosyoloji anabilim dalında doktora yapmış olmak, kamu yönetiminde kadın ve spor yönetimi alanlarında çalışma yapmış olmak.”

Muhasebe ve Finansman anabilim dalına ilana çıkılan kadroya ise “İşletme anabilim dalında doktora yapmış olmak, turizm işletmelerinde metaverse konusunda çalışma yapmış olmak” şartı getirildi.

Dış Ticaret bölümü için ilana çıkılan kadroya da şu şart konuldu:

“Uluslararası ilişkiler anabilim dalında doktora yapmış olmak. Batı Trakya, Ege adaları ve ekonomik güvenlik konularında çalışmalar yapmış olmak.”

Bölümlerle alakalı olmayan konular, bölüme atanacak kadro ilanında şart koşuldu. Bu da bu spesifik konularda çalışanlara atanma ayrıcalığı getiriyor. YÖK 2021 yılında bu konuyla ilgili bir düzenleme yapmış, öğretim üyesi alım ilanlarında başvuru koşulu olarak, adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamının yazılamayacağı, özel şartlara yer verilemeyeceği belirtilmişti.

“SİYASİ PARTİLERİ ÇAĞIRDI DİYE KADROSU VERİLMİYOR”

Doç. Dr. Emre Akçagündüz, ayrıca kendisiyle ilgili bir ayrımcılık nedeniyle YÖK'e giderek Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu'nu şikayet etti.

2019 yılından beri okulda olan Akçagündüz, doktorasını 2019 yılında bitirdiğini, geçen yıl da doçent olduğunu söylerken şöyle devam etti:

“Bu süreçten sonra ilgili yazışmaları yaparak doçent kadromun ilan edilmesini bekledim. Bu süreçte lisans seviyesinde derslerimi vermeye devam ettim. Lisans derslerim arasında ‘Demokrasi Teorileri' adlı bir ders var ve ders kapsamında öğrencilerin de talebiyle Edirne'deki siyasi parti temsilcilerini davet edip onlara soru-cevap şeklinde ilerleyen bir etkinlik yaptık. Bu etkinlik gayet normal ve sorunsuz bir şekilde geçti. Fakat Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu, dekan aracılığıyla böyle bir etkinlik yapmamamı, ülkenin konjonktürel durumunun buna uygun olmadığı haberini bana gönderdi.

Ben de siyasi partilerin anayasal kuruluşlar olduğunu ve bir sorun olmayacağını belirterek Edirne'deki siyasi partilerin tamamını davet ettim. Bu durum karşısında Rektör Tabakoğlu yine dekan vasıtasıyla ‘kendi bilir' diyerek bana olan tepkisini ifade etti. Ağustos 2022 yılında bürokratik işlemleri başlayıp YÖK'ten ve personelden edindiğim bilgiler çerçevesinde doçentlik kadromun Trakya Üniversitesi'ne gönderildiğini öğrendim. Fakat kadro Rektör Erhan Tabakoğlu tarafından onaylanmayarak Resmi Gazete'de ilan edilmedi.

Tamamen anayasal ve demokratik kurumlar olan siyasi partilere öğrencileri götürdüğüm için sadece bir imzasına kalan doçentlik kadrom şahsı tarafından imzalanmayarak ilan edilmemiştir. Buradaki sebep ise rektör beyin öğrencilerin iktidara herhangi bir olmuşuz söylemde bulunması ve bu nedenle yukarıdan baskı yemekten korkmasıdır.”