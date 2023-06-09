Türk bilim insanları yoksulluğa yenildi!

Dünyada bilim insanlarının aldığı yıllık maaş, profesör düzeyinde 200 bin dolara yaklaştı. Türkiye’de aylık ortalama olarak bin dolar yani 23 bin TL’de kaldı.

Sultan UÇAR

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Amerikan Üniversiteler Birliği 2023 verilerine göre; İsviçre'de bir profesör maaşı aylık 18 bin Euro'ya çıktı. Türkiye'de üniversitelerde profesör maaşı bin dolar civarı yani 23 bin TL. Dolar, 23 TL'yi aşınca Türkiye'de akademisyen maaşları bin doların altına indi. Harvard Üniversitesi'nde profesörlerin ortalama yıllık maaşı 198 bin 500 dolarla, rekor kırdı. Profesörlere ayrıca yıllık 1 milyon dolardan başlayıp, 1 milyar dolara kadar çıkan araştırma bütçesi de veriliyor.

“MAAŞLAR ÇOK DÜŞÜK”

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği (ÜNİVDER) Başkanı Prof. Dr. Deniz Yükseker akademisyenlerin durumunu, “YÖK, devlet ve vakıf üniversitelerinde maaş eşitlenmesi yasasına rağmen maaşlar eşitlenmedi. Vakıflarda iş yükü daha çok ama maaşlar daha düşük. Bazı vakıf üniversiteleri aylardır düzenli maaş ödemiyor. Profesörlerin, 20 bin lira gibi çok düşük maaş aldığı vakıf üniversiteleri var” diye değerlendirdi.

“ÜNİVERSİTELER ÖZGÜRLEŞMELİ”

Profesör Yükseker, “ABD'deki, tenure sistemi akademisyenlerin işini güvence altına alır. Türkiye'de vakıf ve devlet tüm üniversitelerde iş güvencesi yok. Üniversite yönetimi, keyfi işten çıkarıyor. Üniversitelerin sorunları maaş yükselterek de çözülemez. Üniversiteler öncelikle akademik, idari, mali özerkliğe ve özgürlüklerine acilen kavuşturulmalı” diye kaydetti.

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan: YOKLUĞA MAHKUM EDİLDİLER

“Akademisyenler, ekonomik açıdan yokluğa mahkum edildi. Maaşlar iyileştirilmezse, bilim hayatımızın geleceği tehlikeye girer. Ülkemizin kalkınmasının motor gücü üniversitelerin, her bakımdan güçlendirilmesi geleceğimiz için çok önemli. Hükümet bir an önce akademisyenleri geçim derdinden kurtarıp, bilimsel çalışmalarda katkı sağlayacak ücret iyileştirmeleri yapmalı” dedi.

ÜLKELERDE AYLIK PROFESÖR MAAŞI

İsviçre:……. 18 bin Euro

Amerika:….. 12 bin Dolar

Kanada:…… 10 bin Dolar

İngiltere:….. 7 bin Sterlin

Almanya:…. 7 bin Euro

İsveç:……….. 6 bin 500 Euro

Danimarka: 6 bin Euro

Hollanda:…. 5 bin Euro

Türkiye:……. 1000 Dolar