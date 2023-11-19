Uzman öğretmenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav soruları açıklandı mı?
MEB, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı sonuçları için tarihi duyurdu. Uzman öğretmenlik sınavı sonuçları 24 Kasım 2023 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.
Uzman öğretmenlik ile başöğretmenlik eğitimlerinin sınavının geride kalmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav soru ve cevapları, 20 Kasım 2023 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?
Sınav sonuçları, 24 Kasım 2023 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
a. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır, yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını
etkilemeyecektir. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
b. Sınavda değerlendirme için; [Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100] formülü
kullanılacaktır.
c. Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.
ç. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi
sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri
dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
d. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline
karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan
değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.