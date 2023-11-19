Uzman öğretmenlik sınavına nasıl girilecek, kaç dakika sürüyor?

Eğitimlerini tamamlayanların uzman öğretmen ve başöğretmen olabilmeleri için girecekler uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. Uzman öğretmenlik sınavı çevrimiçi olarak 10.00 - 13.00 saatleri arasında yapılacak, adaylar sınava, "https://onlinesinav.meb.gov.tr/" adresi üzerinden e-Devlet/MEBBİS şifreleri ile internet erişimi olan herhangi bir ortamdan giriş yapabilecek.

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Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için “Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı” yurt içi ve yurt dışında çevrim içi 19 Kasım’da yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre pazar günkü sınava, MEB personeli, özel öğretim kurumları ve MEB dışından 58 bin 965 aday uzman öğretmenlik, 3 bin 921 aday ise başöğretmenlik unvanı için girecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ONLİNE OLACAK

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023'te Türkiye saati ile 10.00 – 13.00 saatleri arasında olacak. Çevrim içi sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI KAÇ DAKİKA?

Buna göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023'te yapılacak.

Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacak.

Sınav soru ve cevapları, 20 Kasım 2023 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

Sınav sonuçları, 24 Kasım 2023 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVINA NASIL GİRİLECEK?

Adaylar sınava, Türkiye saati ile 10.00-13.00 arasında “https://onlinesinav.meb.gov.tr/” adresi üzerinden e-Devlet/MEBBİS şifreleri ile internet erişimi olan herhangi bir ortamdan giriş yapabilecek.

Sınava giriş yaptıktan sonra herhangi bir sebeple sistem dışına çıkan adaylar, daha sonra tekrar giriş yaparak kalan süreleri içinde 19 Kasım 2023’te saat 23.59’a kadar sınavı tamamlayabilecek.

Ancak Türkiye saati ile 10.00-13.00 arasında sınava giriş yapmayanlar daha sonra sınava katılamayacak.