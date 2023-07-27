YKS tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM YKS tercih kılavuzu taban puan ve kontenjanları…

Adayların üniversite hayatına yön verecek olan YKS tercihleri 27 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak, 8 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek. ÖSYM tercih kılavuzu içerisinde taban puan ve kontenjanları belirtilen programlar arasından 24 tercih sıralayacak.

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ÖSYM tarafından ön bilgilendirme amacıyla geçtiğimiz günlerde erişime açılan YKS tercih kılavuzu bugün son haliyle bir kez daha paylaşılacak. Geçtiğimiz yıllarda alınan karar doğrultusunda barajların kaldırılmasıyla birlikte, puanı hesaplanan her aday YKS tercih sürecine dahil olabilecek, en fazla 24 tane olmak üzere tercih yapabilecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercihleri 13 gün boyunca sürecek ve 27 Temmuz ile 8 Ağustos 2023 arasında yapılabilecek.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar YKS tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapacak.

ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Adaylar, erişime açılacak olan 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na yayınlandığı andan itibaren ÖSYM’nin internet sitesinden ulaşabilecek.

* Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecek.

* Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklar.

– 2023-TYT puanı hesaplanan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebilecekler.

– 2023-AYT/YDT’de ilgili puan türünde puanı hesaplanan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

* Tercihlerinizi yaparken kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazınız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralayınız. Duruma göre yapabileceğiniz 24 tercihin baştan birkaç tanesini “Puanım yeterli olmayabilir.” endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz. Ancak, kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermemeniz yararınıza olacaktır.

YÖK BAŞKANI'NDA AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların, istedikleri programlar hakkında en kapsamlı ve doğru bilgiye YÖK Atlas aracılığıyla ulaşabileceğini bildirdi.

Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, YKS sonuçlarının adaylara ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Sınav sürecinde yoğun şekilde çalışan adaylar ile onlara destek oldukları için aileler ve öğretmenlere teşekkürler eden Özvar, “Önünüzde, sizlerin bundan sonraki yükseköğretim hayatını belirleyecek tercih dönemi var. İstediğiniz programlar hakkında en kapsamlı ve doğru bilgiye YÖK Atlas aracılığıyla ulaşabilirsiniz. YÖK Atlas ile programların altyapıları, akademik kadroları, yerleşen öğrenciler, başarı sıralamaları ve kontenjanlar gibi birçok konuda bilgi sahibi olabilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

Özvar, adayların tercih edeceği programlar hakkında karar verirken, Lisans ya da Önlisans Tercih Sihirbazı modülünden detaylı inceleme yapabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

“YKS Tercih Listem modülünü kullanarak tercih listesi oluşturabilirsiniz.

Yükseköğretim öğrencilerimizin daha iyi koşullarda ve nitelikli eğitim almaları için Yükseköğretim Kurulu olarak çalışmalarımızı sürdürmekte ve öğrencilerimize burs, staj ve mezuniyet sonrası istihdam konularında avantajlar sunmaktayız. Yükseköğretim kurumlarımızın sizlere sağlayacağı bilgi ve birikimle mezun olduğunuzda, topluma katkı sağlayacağınıza inancım tamdır. Hepinize tercih döneminde kolaylıklar diliyorum, bahtınız açık olsun.”