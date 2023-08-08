YKS üniversite tercihleri ne zaman bitiyor? Son gün geldi…

YKS tercihleri için son gün geldi, tercih süreci 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 23.59 itibariyle sona erecek. En fazla 24 tercih olacak şekilde yapabilen üniversite tercihi TYT puanı hesaplanan adaylar önlisans, AYT/YDT’de ilgili puan türünde puanı hesaplanan adaylar tarafından gerçekleştirilebiliyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Adaylar YKS tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS tercihleri 8 Ağustos 2023 tarihinde sona eriyor.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar YKS tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapacak.

ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Adaylar, erişime açılacak olan 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na yayınlandığı andan itibaren ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

* Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecek.

* Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklar.

– 2023-TYT puanı hesaplanan adaylar, Tablo 3’te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebilecekler.

– 2023-AYT/YDT'de ilgili puan türünde puanı hesaplanan adaylar, Tablo 4’teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

* Tercihlerinizi yaparken kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazınız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralayınız. Duruma göre yapabileceğiniz 24 tercihin baştan birkaç tanesini “Puanım yeterli olmayabilir.” endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz. Ancak, kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermemeniz yararınıza olacaktır.

YÖK BAŞKANI’NDA AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların, istedikleri programlar hakkında en kapsamlı ve doğru bilgiye YÖK Atlas aracılığıyla ulaşabileceğini bildirdi.

Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, YKS sonuçlarının adaylara ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi.

Sınav sürecinde yoğun şekilde çalışan adaylar ile onlara destek oldukları için aileler ve öğretmenlere teşekkürler eden Özvar, “Önünüzde, sizlerin bundan sonraki yükseköğretim hayatını belirleyecek tercih dönemi var. İstediğiniz programlar hakkında en kapsamlı ve doğru bilgiye YÖK Atlas aracılığıyla ulaşabilirsiniz. YÖK Atlas ile programların altyapıları, akademik kadroları, yerleşen öğrenciler, başarı sıralamaları ve kontenjanlar gibi birçok konuda bilgi sahibi olabilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

Özvar, adayların tercih edeceği programlar hakkında karar verirken, Lisans ya da Önlisans Tercih Sihirbazı modülünden detaylı inceleme yapabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

“YKS Tercih Listem modülünü kullanarak tercih listesi oluşturabilirsiniz.

Yükseköğretim öğrencilerimizin daha iyi koşullarda ve nitelikli eğitim almaları için Yükseköğretim Kurulu olarak çalışmalarımızı sürdürmekte ve öğrencilerimize burs, staj ve mezuniyet sonrası istihdam konularında avantajlar sunmaktayız. Yükseköğretim kurumlarımızın sizlere sağlayacağı bilgi ve birikimle mezun olduğunuzda, topluma katkı sağlayacağınıza inancım tamdır. Hepinize tercih döneminde kolaylıklar diliyorum, bahtınız açık olsun.”