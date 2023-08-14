YÖKDİL ne zaman, ÖSYM sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Üniversitede akademik kariyer yapmak isteyenlerin katıldığı YÖKDİL 27 Ağustos 2023 Pazar günü yapılacak. Sınav yerleri henüz belli olmadı ancak ÖSYM'nin sınavdan 10 gün önce giriş belgesini erişime açması bekleniyor.

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YÖKDİL gibi yabancı dil seviye tespit sınavları, lisansüstü eğitim ve kariyer hedefleri doğrultusunda öğrencilerin yabancı dil yeterliliklerini ölçmek ve değerlendirmek için gerçekleştirilecek. ÖSYM sınav takviminde yer alan sınav bu yıl ikinci kez yapılacak.

YÖKDİL NE ZAMAN YAPILACAK?

2023 yılında ikincisi düzenlenecek olan YÖKDİL 27 Ağustos 2023 Pazar günü yapılacak.

Sınavda adaylara Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sorular yönetilecek.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI MI?

ÖSYM henüz sınav giriş belgesini erişime açmadı, genellikle sınavdan 10 gün önce sınav yerleri belli oluyor.