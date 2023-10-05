100 binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Toplu iş sözleşmede bir ilk

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), devam eden grup toplu iş sözleşmesi sürecinde işçilerin talebini olumlu değerlendirerek, tarihinde ilk kez çalışanlara avans ödenmesine karar verdi.

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MESS’ten yapılan yazılı açıklamada, metal işçilerinin 2021-2023 dönemindeki mali ve sosyal hakları belirleyen MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi’nin 31 Ağustos 2023’te sona erdiği anımsatılarak, yeni dönem sözleşmesi için Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikalarıyla müzakerelere 26 ve 28 Eylül’de başlandığı belirtildi.

AVANS ÖDEMESİ YAPILACAK

İşçilerin talebi ve 4-5 ayı bulan sözleşme görüşmeleri takvimi dikkate alınarak çalışanlara avans ödenmesi yapılacağı vurgulanan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

*Grup toplu iş sözleşmelerinin tüm tarafların takip etmesi gereken takvimi; yetkilerin sendikalara ulaşması, tekliflerin hazırlanarak çağrının yapılması, 60 güne kadar uzayan müzakere süreci ve uyuşmazlık halinde arabuluculuk gibi ilave zamana ihtiyaç duyulabilen aşamalardan oluşuyor.

*Dolayısıyla müzakerenin sonuçlanması da bu nedenle 4-5 ayı bulabiliyor. MESS; Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecini, işçiler, üyeler ve tüm sanayi için mümkün olan en kısa sürede olumlu sonuçlandırmayı hedefliyor.

*Bu süreçte, sözleşme kapsamındaki çalışanların normalde zam almadan bekleyecek olması nedeniyle, grup toplu iş sözleşmeleri müzakerelerinin başlangıcında MESS, üyeleriyle birlikte önemli bir karara imza attı.

*Metal sektörü çalışanlarının refah seviyesini korumak amacıyla MESS; yeni dönem grup toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ederken, süreç tamamlanana kadar olan dönem için sözleşme kapsamındaki çalışanlarına avans ödemesi yapılmasına karar verdi.

160 BİN ÇALIŞAN İLK KEZ AVANS ÖDEMESİ ALACAK

MESS tarihinde ilk kez sözleşme öncesi çalışanlara avans ödeneceği belirtilerek “Eylül ayından geçerli olmak üzere sözleşme imzalanıncaya kadar avanslar ödenecek. Sözleşme imzalandığında ise söz konusu ödemeler, oluşacak birikmiş farklardan mahsup edilecek. Bu doğrultuda görüşmeler devam ederken, grup toplu iş sözleşmesi kapsamındaki yaklaşık 160 bin çalışan tarihte ilk kez avans ödemesi almış olacak.” ifadeleri kullandı.

ÇOCUKLARA KOŞULSUZ BURS

Açıklamada, MESS’in tamamlayıcı sağlık sigortası, çalışanlarının meslek lisesinde okuyan çocukları için koşulsuz burslar, alışverişlerde nakit iade imkanı sunan MESST Avantaj Programı, otellerde ücretsiz tatil ve eğitim imkanları olmak üzere, sektördeki birçok öncü uygulamada olduğu gibi çalışma arkadaşlarının her zaman yanında olmayı sürdüreceği vurgulandı. (AA)