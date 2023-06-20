2000 lira ikramiye utanç verici

Bayram öncesi ödenecek emekli ikramiyelerinin asgari ücret düzeyine yükseltilmesini isteyen emekliler, işsizlerden sonra toplumun en yoksul kesimi haline geldiklerini vurguladı.

İsmail AKIN

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Ağır ekonomik krizin yarattığı geçim zorluğuyla hayat mücadelesi veren emekliler, 2.000 TL'lik bayram ikramiyesinin asgari ücrete çıkarılmasını talep etti. Emeklilerin işsizlerden sonra toplumun en yoksul kesimi olduğuna işaret ederek geçim zorluğu içinde olduklarını kaydeden Tüm Emeklilerin Sendikası Antalya Şube Sekreteri Ferzan Sarsılmaz, “Aşırı fiyat artışları, enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında 2.000 lira anlamsızlaşmıştır. 4 kişilik bir ailenin bir akşam yemeği bile yiyemeyeceği bir miktarı ikramiye diye ödemek, biz emekliler açısından utanç verici, onur kırıcı hale gelmiştir” dedi.

‘ASGARİ' KADAR ÖDENSİN

Bu maaşlarla, bu bayram ikramiyesi ile emeklinin ne insana yakışır yaşayabildiğini ne de geleneklerini yaşayabildiğini kaydeden Ferzan Sarsılmaz, enflasyonun düşük gösterilerek, zamların da düşük tutulduğunu belirtti. “Emeklilere yılda 4 kez en az asgari ücret düzeyinde ek ödeme yapılsın” talebini yineleyen Sarsılmaz, “İşsizlerden sonra toplumun en yoksul katmanı haline dönüştürdüğünüz emeklilerin bayram ikramiyesini asgari ücret düzeyine çıkarın. Emekli maaşları ile emeklilerin tatile çıkması zaten mümkün değil. Hiç değilse 15 milyon 600 bin emekliyi çocukları ve torunlarına mahcup etmeyin. İktidara sesleniyoruz , geçinemiyoruz. Bayramda nefes almak istiyoruz. Bayram ikramiyelerimizi asgari ücret düzeyinde hemen ödeyin. Duysunlar diye bir kez daha haykırıyoruz ” dedi.