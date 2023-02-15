‘ABD enflasyonu, Fed’in faiz artışlarının süreceğinin sinyalini verdi’

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı son veriler, ülkede enflasyonun önceki aylara kıyasla yavaşlamayı sürdürse de yüksek kalmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Buna göre, ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,5 artarak piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izlerken, yıllık bazda yüzde 6,4 ile beklentilerin üzerinde yükseldi.

Haziran 2022’de yüzde 9,1 ile 1981’den bu yana en yüksek seviyesini kaydeden yıllık enflasyon, Ekim 2021’den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Söz konusu dönemde beklenenden az yavaşlama kaydeden yıllık enflasyon verisi, Fed Başkanı Jerome Powell’ın enflasyonu Fed’in yüzde 2’lik hedefine düşürme sürecinin “muhtemelen biraz zaman alacağına” ve dezenflasyon sürecinin “muhtemelen inişli çıkışlı olacağına” dair değerlendirmelerini akıllara getirdi.

Analistler, son enflasyon verilerinin Fed’i faiz artışlarını sürdürme yolunda tutacağına dikkati çekti.

‘FED’İN KARARLILIĞI GÜÇLENİYOR’

American Enterprise Institute (AEI) Kıdemli Uzmanı Steven Kamin, TÜFE verilerinin hayal kırıklığı yarattığını belirterek, enflasyonun yıllık bazda analistlerin beklentilerinin biraz altında yavaşladığını söyledi.

TÜFE’nin aylık bazda ise artan enerji fiyatlarının etkisiyle güçlü bir artış gösterdiğine işaret eden Kamin, aylık yüzde 0,4’te sabit kalan çekirdek enflasyonun dezenflasyonist momentumda bir miktar kayıp sinyali verdiğini vurguladı.

Kamin, son açıklanan TÜFE raporunun Fed’in faiz oranını beklentilerin üzerinde artırması için yeterli yeni bilgi ortaya koymadığına inandığını dile getirerek, “Ancak, çok güçlü ocak ayı istihdam raporunun ardından gelen enflasyon verisi, muhtemelen Fed’in faiz oranlarını daha da artırma ve uzun bir süre yüksek tutma kararlılığını güçlendiriyor.” diye konuştu.

SÜPER ÇEKİRDEK ENFLASYON GÜÇLÜ KALIYOR

Moody’s Analytics Başekonomisti Mark Zandi, enflasyonun ocakta yüksek gelmesine rağmen yıllık bazda yavaşladığına dikkati çekerek, “Bu enflasyonun gerilediği ve Fed’in daha fazla faiz artışı yapması veya resesyon yaşanması gerekmeden gelecek yılın başlarında Fed’in enflasyon hedefine dönme yolunda ilerlediği senaryosunu değiştirmiyor.” ifadesini kullandı.

Verilerde umut verici olanın, endeksin 3’te 1’ini oluşturan ve enflasyona önemli ölçüde katkıda bulunan konut maliyetinin kiralar yumuşadıkça yavaşlayacağı olduğunu söyleyen Zandi, tedarik zincirinin rahatlamasıyla da araç üretiminin artacağını, sıfır otomobil fiyatlarının da yakında azalacağını anlattı.

Zandi, verideki can sıkıcı noktanın ise enerji ve konut hizmetleri dışındaki hizmetler olarak tanımlanabilecek “süper çekirdek” enflasyonun güçlü kalmaya devam etmesi olduğuna değinerek, “Fed, para politikasının etkileyebileceği iş gücü maliyetleri tarafından yönlendirildiği için buna odaklanıyor. Ancak ücret artışı ılımlı ve sonuçta süper çekirdek enflasyon da ılımlı olmalı.” değerlendirmesinde bulundu.

YILIN İKİNCİ YARISINDA BELİRGİN YAVAŞLAMA OLABİLİR

Oxford Economics ABD Başekonomisti Ryan Sweet de ocak ayı TÜFE verilerinin Fed’in yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmada “iniş çıkışların” olacağını hatırlattığını söyledi.

Bankanın enflasyonu düşürecek seviyede kısıtlayıcı olana kadar para politikasındaki sıkılaşmayı bitirmeyeceğini bildirdiğini anımsatan Sweet, bu nedenle ayda 100 binin altında istihdam artışı ve nominal ücret artışlarının yüzde 3,5 olmasına ihtiyaç olabileceğini dile getirdi.

Sweet, “Fed, iki 25 baz puanlık faiz artırımının daha sinyalini o kadar da ince bir şekilde vermiyor. Ocak TÜFE ve istihdam raporunu göz önünde bulundurarak tahmini ayarlayacağız.” dedi.

Enflasyonun yılın ilk yarısında beklenenden daha güçlü seyredebileceğini belirten Sweet, ikinci yarıda ise belirgin bir yavaşlama kaydedilebileceğini söyledi. (AA)