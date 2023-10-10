AB’den Çin çeliğine de soruşturma hazırlığı

İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre, Avrupa Birliği (AB), Çin'den AB ülkelerine ithal edilen elektrikli otomobillere yönelik başlattığı soruşturmanın ardından Çinli çelik üreticilerine de sübvansiyon karşıtı soruşturma açmayı planlıyor.

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Avrupa Birliği (AB), Çinli çelik üreticilerine karşı sübvansiyon karşıtı soruşturma açmayı planlıyor.

Financial Times’ta yer alan ve konuya yakın iki yetkiliye dayandırılan habere göre, ilgili soruşturmanın bu ay ABD ile yapılacak zirvede duyurulması planlanıyor.

AB, ABD’nin sektörleri ucuz rekabetten koruma çabalarına katılmayı kabul etmişti.

TRUMP AB’YE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

ABD, eski Başkan Donald Trump tarafından AB çeliğine uygulanan gümrük vergilerinin yeniden uygulanmaması karşılığında, AB’den Çinli çelik üreticilerine karşı harekete geçmesini istemişti.

Çin Ticaret Bakanlığı FT haberine yönelik sorulara yanıt vermedi.

ABD Başkanı Joe Biden, çelik ürünlerine yönelik gümrük vergileri konusundaki anlaşmazlığın çözümü için belirlenen son tarihten hemen önce, 20 Ekim’de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel’i ağırlayacak.

ÇİN OTOMOBİLLERİNE DE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Avrupa Birliği (AB), Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere yönelik de sübvansiyon soruşturması başlatmıştı.

AB Komisyonu'nun Çin'den Birlik üyesi ülkelere ithal edilen elektrikli otomobiller konusunda soruşturma başlatmasına ilişkin resmi bildirim, geçen hafta AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştı.

Bildirimde, Çin menşeli elektrikli otomobillerin sübvanse edildiği ve bu durumun AB sanayisine zarar verdiği belirtilerek, AB Komisyonu'nun kendi inisiyatifiyle sübvansiyon karşıtı soruşturma başlattığı ifade edilmişti.

Konuyla ilgili AB Komisyonu açıklamasında da “Komisyon, soruşturmanın bulgularına dayanarak, Çin'den yapılan bataryalı elektrikli araç ithalatına anti-sübvansiyon vergileri uygulamak suretiyle tespit edilen haksız ticaret uygulamalarının etkilerini gidermenin AB'nin menfaatine olup olmadığını belirleyecektir” bilgisi verilmişti. (REUTERS)

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