AKP’li İnan: Nasıl evleneceğim kaygısı küresel, ABD’de de var

Gençlerin ekonomik sıkıntılar nedeniyle evlenememesine AKP İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan’dan ilginç bir savunma geldi. İnan, gençlerin evlilik ve eğitim kaygılarının küresel olduğunu belirterek "Bu kaygılar küreseldir, bu kaygılar Amerika’da da var Türkiye’de de var” dedi.

Veli TOPRAK

Aile ve Gençlik Fonu kurulmasına ilişkin AKP'li vekillerin hazırladığı teklif Meclis Sağlık Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin mimarlarından AKP'li Kadir İnan, fonu neden kurmak istediklerini anlatırken Türkiye ile ABD'deki gençlerin kaygılarının aynı olduğunu savundu.

İnan, “Devletimiz her anlamda ve her konuda hem maddi hem de manevi olarak gençleri destekliyor ve yapılması gereken ne varsa yapıyor. Gençlik için hükümetimizin de atamayacağı hiçbir adım yoktur. Biliyoruz ki yapısı gereği her genç maddi potansiyelinden bağımsız geleceğine dair kaygı taşır: ‘Nasıl evleneceğim, nerede okuyacağım, kendi ayaklarım üzerinde durabilecek miyim?' Bu kaygılar küreseldir, bu kaygılar Amerika'da da var Türkiye'de de var. Teklifimizle gençlerimizin aile kurma sürecindeki kaygılarını en aza indirmeyi hedefliyoruz” dedi.

150 BİN LİRAYA EVLENİLİR Mİ?

Hedep Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, evlenecek gençlere 150 bin lira kredi verilmesini yetersiz buldu ve “İşin realitesine gelelim 150 bin liraya evlenilebilir mi arkadaşlar? Şu devirde 150 bin liraya evlenmek mümkün mü sizce? Enflasyonun çığırından çıktığı bir devirde 150 bin lirayla evlilik. En azından 250 bin lira olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

