Alışveriş tane tane, ekonomi şahane!

Fiyat artışlarındaki ivme arttı, artık tane ve gram alışverişi bile ateş pahası oldu. SÖZCÜ market alışverişine çıktı: Bir kuru kayısı 10.92TL, bir hurma 11.88 TL, bir dilim peynir 28 TL.

Batuhan SERİM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Mayıstaki genel seçimlerin hemen ardından artışa geçen dolar 27 TL'ye, Euro 30 TL'ye dayandı.

HER ŞEYE ZAM YAĞDI

Vergi oranları katlandı, iğneden ipliğe her şeye zam yağdı. Milyonlarca yurttaş için market ve pazardan gıda alışverişini aylık olarak yapmak çok geride kaldı. Ancak tane ve gram alışverişi dahi artık cep yakar hale geldi.

Bir kuru kayısı 10.92 TL, bir kuru incir 9.94 TL, bir hurma 11.88 TL, bir dilim peynir 28 TL, bir dilim pastırma 15 TL'yi gördü. Tartışmalı ekonomi politikaları sonucunda Türkiye'nin yarısından fazlası, yani milyonlarca yurttaş ise yoksulluk sınırının üçte birine, açlık sınırının bile altında maaşa mahkum oldu.

ÇARE OLMUYOR

Dar gelirli için neredeyse bütün gıda ürünleri “lüks” haline geldi. Vatandaşlar yaz-kış demeden dakikalarca, saatlerce ucuz gıda kuyruklarına girmek zorunda kaldı. Artık son çare olarak birçok sabit gelirli pazarda-markette taneyle alışveriş devrini başlattı ancak artık o da çare olmuyor.

6 ÜRÜN 76 TL TUTTU

SÖZCÜ muhabiri, İstanbul'da yaygın bir zincir marketten alışveriş yaptı. O marketlerden birinde bir dilim pastırma, bir dilim beyaz peynir, bir adet hurma, bir adet kuru incir, bir adet gün kurusu ve bir adet kuru kayısıdan oluşan ‘mini' sepet toplamda 76.76 TL tuttu. Sepette fiyatı en çok dikkat çeken ürünlerden biri hurma oldu. Kilogram fiyatı 339 TL olan hurmanın adet fiyatı ise 11.56 TL'ye geldi. Aynı hurmanın kilogram fiyatı geçen yıl mart ayında, Mısır Çarşısı'nda, 100 liraydı, tanesi ise yaklaşık 3.5 liraya geliyordu.

İlginizi Çekebilir Halkın canına tak etti: Öldük öldük!

İlginizi Çekebilir Fiyatı gören kaçıyor: ÖTV'yi yüklediler canımızı aldılar