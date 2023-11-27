Almanya’da ek bütçe kabul edildi

Almanya'da Bakanlar Kurulu, Anayasa Mahkemesinin hükümetin kullanılmayan 60 milyar avroluk Kovid-19 fonunun yeniden tahsisinin yasal olmadığı kararından kaynaklanan bütçe krizini aşmak için borçlanma limitlerin geçici olarak askıya alacak 2023 ek bütçe taslağını kabul etti.

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Almanya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, 2023 ek bütçesine Bakanlar Kurulu tarafından onay verildiği kaydedildi.

Borç freninin aksıya alınması Rusya-Ukrayna savaşıyla ortaya çıkan enerji kriziyle gerekçelendirilerek, Ukrayna'daki savaşın etkilerinin Alman hükümetinin gelir ve harcamalarını önemli ölçüde etkilemeye devam edeceği belirtilen açıklamada, mahkeme kararının özel fonlar üzerindeki diğer etkilerinin hala incelendiği ifade edildi.

Ek bütçe ile Alman hükümeti, ülkenin bütçe açığını gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 0,35’i ile sınırlayan Anayasa’daki borç freni mekanizmasını art arda dördüncü yıl askıya aldı.

Alman hükümetinin daha önce planlanan 45 milyar avro yerine artık 70,6 milyar avro civarında borç alması gerekecek.

GELECEK AY OYLANMASI BEKLENİYOR

Borç freni mekanizmasının dördüncü kez askıya alınmasına Federal Meclisin onay vermesi gerekiyor. Ek bütçenin mecliste gelecek ay oylanması bekleniyor.

Almanya Anayasa Mahkemesi, 15 Ekim’de, Alman koalisyon hükümetinin Kovid-19 salgını döneminden kalma 60 milyar avroluk kullanılmamış krediyi bir iklim fonuna aktarma kararının anayasaya aykırı olduğunu kararlaştırmıştı.

Kararın ardından Alman federal hükümeti tartışmalı bütçe konusunda zor kararlarla karşı karşıya kaldı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti’nin (FDP) oluşturduğu koalisyon hükümeti, mahkemenin kararının ardından 2023 ve 2024 federal bütçelerini anayasaya uygun şekilde hazırlamaya çalışıyordu.

Kovid-19 salgını sırasındaki acil durum nedeniyle Alman Federal Hükümeti’nin, borç alımını 60 milyar avro artırmasına karşın Kovid-19 ve sonuçlarıyla başa çıkmak için söz konusu krediye ihtiyaç duyulmadı.

Alman koalisyon hükümeti, söz konusu krediyi ülkenin İklim ve Dönüşüm Fonu için kullanmak istemişti.

Ekonomistlere göre mahkemenin kararı, federal hükümeti bu yasama döneminin en büyük ekonomi politikası sorunuyla karşı karşıya bıraktı. (AA)

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