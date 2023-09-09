Amerikalıların serveti rekor seviyeye ulaştı

ABD'de hanehalkının net serveti, bu yılın ikinci çeyreğinde yükselen borsa ve emlak fiyatlarının etkisiyle 154,3 trilyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

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ABD Merkez Bankası (Fed), nisan-haziran dönemine ait “ABD’nin Finansal Hesapları” raporunu yayımladı.

Buna göre, ülkede hanehalkının net serveti bu yılın ikinci çeyreğinde 154,3 trilyon dolar olarak kaydedildi.

Bu dönemde rekor seviyeye ulaşan hanehalkı serveti, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,7, 2022’nin aynı dönemine kıyasla ise yüzde 4,9 arttı.

ABD’de hane halkı net serveti, bu yılın ilk çeyreğinde 148,8 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı.

HİSSE SENETLERİ VE GAYRİMENKUL ETKİSİ

Yılın ikinci çeyreğinde toplam hanehalkı servetindeki artışta, Amerikan hisse senetlerinin toplam 2,6 trilyon dolar değer kazanması ve gayrimenkullerin toplam değerinin 2,5 trilyon dolar artması etkili oldu.

BORÇTA ARTIŞ

Amerikan hanehalkı borcundaki artış ise bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,4’ten yüzde 2,7’ye çıktı.

Söz konusu dönemde tüketici kredileri yüzde 2,3 ve mortgage (konut kredisi) borcu yüzde 2,8 arttı. (AA)

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