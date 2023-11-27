Araç haciz sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Araç haciz sorgulama işlemi özellikle 2. el araç alacaklar ya da satacaklar yaşanacak herhangi bir dolandırıcılık olayı ile karşılaşmamak için bu sorgulamayı gerçekleştiriyor. Araç haciz sorgulama işlemi, e-Devlet üzerinden online olarak yapılabiliyor.

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Genelde ikinci el araç piyasasındaki dolandırıcılıkların önüne geçmek adına araç haciz sorgulama, araç rehin sorgulama ve araç tedbir sorgulama işlemlerini kesinlikle yapmanız gerekiyor. Araç üzerinde herhangi bir yasal işlem olup olmadığını e-devlet üzerinden öğrenebilirsiniz.

ARAÇ HACİZ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Devlet üzerinden araç haciz sorgulama işlemi için öncelikle e-Devlet şifresine sahip olmanız gerekmektedir. Şifreniz yoksa PTT şubelerinden veya e-Devlet şifrenizi unutanlar için oluşturulmuş web sitesinden şifrenizi alabilirsiniz.

e-Devlet şifresini aldıktan sonra aşağıdaki adımları takip ederek araç haciz sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz:

e-Devlet’e giriş yapın.

Ana sayfada yer alan arama butonuna “Araçlara Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama” yazın.

Arama sonucunda karşınıza çıkan “Araçlara Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama” hizmetine tıklayın.

Sorgulama yapmak istediğiniz aracın plakasını ve ruhsat seri numarasını girin.

“Sorgula” butonuna tıklayın.

Bu işlem sonucunda aracın üzerinde haciz olup olmadığı bilgisini görüntüleyebilirsiniz.

ARAÇ ÜZERİNDE YAKALAMA KARARI VAR

Eğer araç üzerinde yakalama emri var ise araçların tespit edilmesiyle anında trafikten çekilme işlemleri yapılır. Bu bakımdan bu tür araçlar için yakalama kararı neden verildiyse ilgili durumun çözülmesi gerekir. Aksi halde araç ile trafiğe çıkılması mümkün olmayacaktır.