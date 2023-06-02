Asgari ücret fiyatına kurbanlık

Küçükbaş kurbanlık fiyatları 5 bin 500 TL ile 8 bin 500 TL arasında olacak Bayramda asgari ücretlinin maaşını kurbana yatırması gerekecek.

Erdoğan SÜZER

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Et fiyatlarının aşırı zamlanması, yoksulluğu daha da derinleşen milyonlarca vatandaşın kurban kesme planlarını da altüst etti. Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, halkın önemli bir bölümünün bu bayramda büyükbaş kurbana yaklaşamayacağını, küçükbaş kurbanlık fiyatının asgari ücret seviyesi olan 8 bin 500 TL'ye kadar çıkabileceğini bildirdi.

Geçen yıl bayramda 2.5 milyon civarında küçükbaş hayvanın satın alındığını belirten Çelik, büyükbaş hayvan fiyatlarının yüksek olması nedeniyle bu bayramda da yine küçükbaş hayvana talep olacağını söyledi. Çelik, bu yıl kurbanlık fiyatlarının 5 bin 500 TL ile 8 bin 500 lira arasında değişeceğini açıkladı.

ÇEYREĞİNİ BİLE KARŞILAMIYOR

Küçükbaş kurbanlık fiyatlarının bu seviyelerde olması halinde asgari ücretli bir ailenin kurban kesebilmesi için maaşını kurbana yatırması gerekiyor. Emeklilerin 7 bin 500 liralık maaşla kurban kesme imkanı ise bu bayramda kalmadı. Maaşlarla kurbanlık fiyatları arasındaki makasın açılmasıyla 20 milyonu aşkın asgari ücretli ve emekli ailesi bu bayramı boş geçirmek zorunda kalacak.

Bayram ikramiyesinin ilk kez verilmeye başlandığı 2018'de emekliler, 1.000 lira olan bu parayla küçükbaş bir kurban alabiliyordu. Bu bayramda ise 2 bin liralık ikramiye bir hayvanın çeyreğini bile karşılamaya yetmiyor.

‘Satış yerlerinde kiralar kaldırılsın'

TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, kurbanlıklarını satmak isteyen yetiştiricilerin belediyelerin belirlediği kurban satış yerlerine yüksek tutarlarda kira bedeli ödemek zorunda kaldığını bunun da yetiştiricilere ağır yük getirdiğini söyledi. Bazı belediyelerin sosyal belediyecilik anlayışı gereği kurban satış yerlerini ücretsiz tahsis ettiklerine işaret eden Çelik, tüm belediyelere, kurban satış yerlerindeki kiraları kaldırmaları çağrısında bulundu. Çelik, kurbanların mutlaka gözle görülerek alınması gerektiğine de dikkat çekti.

8.500 TL

Ülke genelinde küçükbaş kurbanlık fiyatının bu yıl 5 bin 500 TL'den başlayacağı hesaplandı. Kurbanlık fiyatının 8 bin 500 TL'ye kadar çıkabileceği ifade edildi.

8.506 TL

Türkiye'de asgari ücretli çalışanlara ödenen net maaş tutarı. Ülke genelindeki milyonlarca

kişi 8 bin 506 TL'lik maaşı ile geçinebilmek için çabalıyor.