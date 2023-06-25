Asgari ücret zammını bırak, etiketlere bak…

Asgari ücret zam oranı bu hafta belli oldu. İktidar "çalışan kesimi enflasyona ezdirmedik" dedi. Peki market raflarındaki fiyat değişimi bu konuyla ilgili ne söylüyor?

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, net asgari ücreti Temmuz ayından itibaren yüzde 34 zamla 11 bin 402 TL olarak belirledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan “Enflasyon oranının hayli üzerinde refah payını içeren bir oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Böylece çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi refah artışından ciddi bir pay vermiş oluyoruz” dedi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da “Dengeli bir rakam için çalıştık. Bütün imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak istihdamını gözeten bu rakama evet demenin memnuniyeti içindeyim” diye konuştu.

SENDİKACILARDAN MARKET UYARISI

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise 2023 yılının ikinci yarısında uygulanacak yeni asgari ücret için, “İnşallah bu enflasyon kontrol altına alınır, zamlar olmaz. Hem asgari ücreti artırıp enflasyon belli bir noktaya gelmezse önemi kalmıyor. Marketteki fiyatların bir an önce kontrol altına alınması gerekiyor” dedi.

Ergün Atalay’ın işaret ettiği market fiyatları incelendiğinde, etiketlerdeki değişimle yüzde 34’lük asgari ücret zammı arasında uçurum olduğu görülüyor. Yılın ilk 6 ayındaki fiyat artışları, asgari ücretle hayatta kalmaya çalışan milyonlarca insanın, özellikle et, süt ve kuru gıda ürünlerine ulaşmakta daha da zorlanacağını ortaya koyuyor.

İşte bir zincir markette yer alan bazı ürünlerin Ocak 2023 – Haziran 2023 döneminde yaşadığı değişim:

TEKRAR AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALACAK

Döviz kurlarındaki artışın yeni enflasyon dalgasını tetiklemesiyle asgari ücretin tekrar açlık sınırının altına düşmesi bekleniyor.

Türk-İş'in açıkladığı açlık sınırı, Mayıs 2023'te 10 bin 360 TL olmuştu. Yoksulluk sınırı ise 33 bin 750 TL olarak hesaplanmıştı.